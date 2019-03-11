Moradores enfrentam filas para obter a Carteira de Identidade

Moradores na fila para pedir a carteira de identidade Crédito: Caique Verli

Quem precisa obter a primeira ou segunda vias da Carteira de Identidade enfrenta dificuldades em Vila Velha. Já em outros municípios da Grande Vitória a emissão é mais tranquila. A reportagem percorreu nesta segunda-feira (11) três postos de emissão do documento localizados em Vila Velha, Vitória e Cariacica. Em um deles, localizado em um shopping na Rodovia do Sol, em Vila Velha, as pessoas que necessitam do documento chegam muito cedo, antes mesmo do dia amanhecer.

Os entrevistados alegam que como são poucas senhas distribuídas por dia, temem chegar um pouco mais tarde e não serem atendidos. E com os acessos ao shopping desertos, antes mesmo do dia nascer, ficam esperando horas na calçada até o portão abrir, por volta das 7h40. Os primeiros da fila nesta segunda-feira (11) chegaram um pouco depois das 5h.

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Foi o caso da Viviane Dias, que trabalha com nutrição clínica. Ela chegou bem cedo e ficou revoltada com o número de senhas que são distribuídas. Segundo ela, em dias de muito sol ou de chuva, não tem jeito. "O sol está muito quente e outras pessoas já falaram que quando está chovendo os moradores continuam aqui do lado de fora, só entram às 7h40", reclamou.

O ajudante de caminhão, Neucimar da Silva, defende que o serviço em Vila Velha passe a ser agendado ou que pelo menos o espaço abra mais cedo para eles esperarem dentro do posto. "Seria o mais certo eu acho: esperar lá dentro. Porque a gente ficar no sol quente, às vezes chovendo, não é fácil e a área também é perigosa".

Lenise Loureiro fala sobre o atendimento no Faça Fácil Crédito: Caique Verli

A Polícia Civil afirma que está trabalhando para que todos os agendamentos dos Postos de Identificação da Grande Vitória sejam feitos pela internet.

Uma outra opção para a retirada do documento na Grande Vitória é o Faça Fácil, criado pelo governo do Estado em Campo Grande, Cariacica. Através do site do Faça Fácil, o cidadão consegue agendar o atendimento para solicitar a emissão do documento, o que evita a formação de filas no local.

Em média, segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o prazo entre a marcação e o atendimento é de 10 dias e entre o atendimento e a retirada de fato do documento é de 30 dias. No Faça Fácil, não é preciso levar foto 3 x 4 porque o retrato é tirado no local. "A intenção do agendamento online no site do Faça Fácil é facilitar a vida do cidadão, assim como todos os outros serviços aqui. É dar agilidade realmente para que o cidadão venha até aqui receber sua carteira de identidade". Segundo Lenise, o governo avalia a instalação de um Faça Fácil em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.