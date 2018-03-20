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Moradores em ruas sem pavimentação reclamam de cobrança do IPTU

Alguns municípios concedem isenção para quem mora em ruas sem calçamento, no entanto, é preciso fazer a solicitação na prefeitura

Publicado em 20 de Março de 2018 às 19:17

Publicado em 

20 mar 2018 às 19:17
Rua Domingos Martins, em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Se alguns serviços essenciais, como pavimentação e saneamento básico, não chegam a diversas ruas da Grande Vitória, o carnê do IPTU não falha. Essa é a reclamação de quem mora em ruas precárias em bairros da Grande Vitória e enfrentam esses problemas diariamente. Muitos se questionam se teriam direito à isenção do imposto.
Moradores em ruas sem pavimentação reclamam de cobrança do IPTU
Na Rua Domingos Martins, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, a pavimentação não existe e não é difícil encontrar o esgoto correndo a céu aberto. Em dias de chuvas, segundo moradores, o problema é ainda maior.
Geovana Souza mora em Riviera da Barra, Vila Velha, e sofre com a falta de saneamento e pavimentação na rua Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O morador da Rua Domingos Martins, Luiz Cláudio Mesme, recebeu o carnê do IPTU, mas diz que as condições são péssimas no lugar onde mora. “A rua está horrível. Não há saneamento. Só tem lama e esgoto na rua. Quando chove, é difícil transitar por lá.”
A autônoma Geovana Souza mora na mesma rua e disse que não recebeu o carnê do IPTU neste ano. Para ela, morar na Domingos Martins tem sido uma dificuldade. “Se nós pagamos o IPTU, é preciso haver algum benefício com isso, mas nós não temos. Pode até ter em outros lugares, não no nosso bairro.”
Edson Scárdua já pagou o IPTU, mas reclama que a rua onde está o imóvel dele, na Serra, não tem serviços básicos Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O comerciante Edson Scárdua tem casa na Rua da Casuarina, no bairro Balneário Carapebus, na Serra. O IPTU do imóvel já foi pago, mas as melhorias na rua demoram a chegar. “Não tem rede de esgoto, não tem pavimentação, não tem limpeza na rua. É uma situação muito difícil.”
A principal dúvida dos moradores é saber quem têm direito a isenção do IPTU. No caso da Serra, não há isenção para ruas sem pavimentação. O critério é de acordo com o valor do imóvel, segundo o secretário de Fazenda da Serra, Cláudio Mello. Proprietários que possuam um imóvel cujo valor venal não ultrapasse R$ 45.214,18 estão isentos. Nesse a caso, não é preciso solicitar na prefeitura que o carnê não seja enviado.
Já em Vila Velha, moradores de ruas que como a de Luiz Cláudio e Geovana não possuem pavimentação podem ficar isentos do pagamento do IPTU. No entanto, para que isso aconteça, é preciso ir até a prefeitura e preencher um formulário antes do prazo de envio dos carnês.
Em Cariacica, também há isenção para ruas sem pavimentação. É preciso fazer a solicitação para ficar isento. Em Vitória não há isenção para moradores de ruas sem pavimentação. O critério, assim como na Serra, é definido pelo valor do imóvel.

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