Rua Domingos Martins, em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Se alguns serviços essenciais, como pavimentação e saneamento básico, não chegam a diversas ruas da Grande Vitória, o carnê do IPTU não falha. Essa é a reclamação de quem mora em ruas precárias em bairros da Grande Vitória e enfrentam esses problemas diariamente. Muitos se questionam se teriam direito à isenção do imposto.

Your browser does not support the audio element. Moradores em ruas sem pavimentação reclamam de cobrança do IPTU

Na Rua Domingos Martins, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, a pavimentação não existe e não é difícil encontrar o esgoto correndo a céu aberto. Em dias de chuvas, segundo moradores, o problema é ainda maior.

Geovana Souza mora em Riviera da Barra, Vila Velha, e sofre com a falta de saneamento e pavimentação na rua Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O morador da Rua Domingos Martins, Luiz Cláudio Mesme, recebeu o carnê do IPTU, mas diz que as condições são péssimas no lugar onde mora. “A rua está horrível. Não há saneamento. Só tem lama e esgoto na rua. Quando chove, é difícil transitar por lá.”

A autônoma Geovana Souza mora na mesma rua e disse que não recebeu o carnê do IPTU neste ano. Para ela, morar na Domingos Martins tem sido uma dificuldade. “Se nós pagamos o IPTU, é preciso haver algum benefício com isso, mas nós não temos. Pode até ter em outros lugares, não no nosso bairro.”

Edson Scárdua já pagou o IPTU, mas reclama que a rua onde está o imóvel dele, na Serra, não tem serviços básicos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O comerciante Edson Scárdua tem casa na Rua da Casuarina, no bairro Balneário Carapebus, na Serra. O IPTU do imóvel já foi pago, mas as melhorias na rua demoram a chegar. “Não tem rede de esgoto, não tem pavimentação, não tem limpeza na rua. É uma situação muito difícil.”

A principal dúvida dos moradores é saber quem têm direito a isenção do IPTU. No caso da Serra, não há isenção para ruas sem pavimentação. O critério é de acordo com o valor do imóvel, segundo o secretário de Fazenda da Serra, Cláudio Mello. Proprietários que possuam um imóvel cujo valor venal não ultrapasse R$ 45.214,18 estão isentos. Nesse a caso, não é preciso solicitar na prefeitura que o carnê não seja enviado.

Já em Vila Velha, moradores de ruas que como a de Luiz Cláudio e Geovana não possuem pavimentação podem ficar isentos do pagamento do IPTU. No entanto, para que isso aconteça, é preciso ir até a prefeitura e preencher um formulário antes do prazo de envio dos carnês.