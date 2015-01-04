Moradores e turistas têm enfrentado um verdadeiro caos nos últimos dias em Guarapari. A falta de água tem atingido diversas áreas do município, das regiões mais populares até as áreas mais nobres. Durante este final de semana, dois protestos motivados pela falta de água fecharam o trânsito nas proximidades da Rodovia do Sol e da BR-101.Bairros como Setiba, Santa Mônica e Lameirão têm sido constantemente atingidos. As áreas com praias, como a Praia do Morro e também a badalada Enseada Azul, em Meaípe também tem registrado falta de abastecimento. Nas proximidades da praia da Bacutia, na Enseada Azul, vários condomínios estão contando com o auxílio de caminhões-pipa.

Your browser does not support the audio element. Moradores e turistas se queixam de apagão no abastecimento de água em Guarapari

O médico Francisco Brandão que passa o verão na praia da Bacutia disse que passou alguns dias sem água em casa e tendo que acumular muitos gastos. Segundo ele, alguns amigos voltaram a Vitória devido a falta de água.

“Não tem entrado água hora nenhuma em casa, tivemos que comprar 15 mil litros ontem, foi um gasto de mais de R$ 700 que não estava no orçamento. Já tem colegas indo embora porque não têm água há dois dias. Estamos racionando e conseguindo usar. As pessoas não têm consciência também, vejo muita gente lavando carro e calçada aqui”, disse à Rádio CBN Vitória.

Em um prédio da região, moradores e turistas chegaram a tomar banho na piscina por estarem sem água nos chuveiros de casa. O motorista de caminhão-pipa Gilson Andrade, contou que tem trabalhado até de madrugada e chega a distribuir até 100 mil litros de água por dia. “Estamos fazendo o possível, mas está difícil atender a todos os moradores”, disse.

No sábado (03), moradores de Setiba fizeram um protesto e, neste domingo (4), moradores da região de Nossa Senhora da Conceição e São José fizeram uma manifestação interditando o acesso à BR-101 cobrando melhorias no abastecimento.