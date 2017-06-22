Ônibus da Águia Branca é consumido pelas chamas em acidente na BR 101 em Guarapari Crédito: Whatsapp/Gazeta Online

Uma mistura de consternação e desespero. Esse era o clima entre motoristas e moradores que acompanharam os primeiros momentos do socorro das vítimas do trágico acidente que deixou dezenas de mortos na BR-101, em Guarapari. A colisão aconteceu por volta das 5h50 e envolveu uma carreta, um ônibus de viagem da empresa Águia Branca e duas ambulâncias, no km 343 da rodovia. O ônibus pegou fogo após a batida.

Your browser does not support the audio element. Moradores e motoristas relatam tristeza e desespero durante resgates

Cristiano Aurelino mora há dois quilômetros do local do acidente e ouviu um barulho muito alto no momento da colisão "Estava acordado. Ouvi um estrondo lá de casa, minha esposa chegou a dizer que era um pneu, mas eu percebi que era um barulho muito forte. Aqui sempre acontece muito acidente. Nesse trecho aqui sempre acontece", diz.

O motorista Ronald Domingos foi um dos primeiros a chegar no local da tragédia. "Na hora que eu cheguei ali sobrou muita pouca gente. Tinha um rapaz ali com os braços todos queimados. O pessoal estava desnorteado", comenta.

O motorista Osmar de Oliveira estava a caminho da Grande Vitória quando viu o ônibus pegar fogo após bater na carreta e cair no barranco. Osmar chegou a colocar uma criança ferida em seu caminhão para protegê-la da chuva. "Você não sabe o que fazer. Você para e fica assustado. Não tem como fazer nada. A gente que anda por aí vê de tudo, mas isso é difícil", relata.

Entre moradores e motoristas que acompanhavam o socorro às vítimas, muitos não conseguiram segurar as lágrimas. O auxiliar de serviços gerais Fábio dos Anjos se emocionou quando chegou na BR 101. 'A gente vê a situação, a gente vê a cena e não tem nem palavra né, muita gente perdendo os entes queridos, é complicado", lembra.