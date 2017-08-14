Moradores e comerciantes temem o avanço do mar em Meaípe

Depois de um fim de semana de mar muito agitado na praia de Meaípe, em Guarapari, o cenário é de destruição no local. A força da maré derrubou parte do muro de contenção que fica na orla, além de arrastar árvores e parte da rua. Com o avanço da água, moradores e comerciantes agora temem que a situação fique ainda pior.

A dona de restaurante Yasmin Athayde, de 36 anos, está preocupada e já cogita tomar providências para evitar danos ao estabelecimento dela, que fica em frente à praia. “A gente está vendo se vai a uma pedreira. Queremos comprar caminhões carregados de pedras para jogar aqui e ver se isso consegue conter, ao menos para não avançar até o nosso comércio”, disse.

Segundo o pescador Paolo Darbi, de 42 anos, o mar tem avançado mais sobre a areia da praia a cada ano. Ele, que sempre morou em Meaípe, diz que se sente muito triste com a destruição da orla. “É uma tristeza. A gente jogava bola aqui. Antigamente, fazíamos até quatro ou cinco times de futebol. Aqui, também tinha área para jogar vôlei. Hoje, eu fique triste porque tenho filho e aquilo que eu vivi não tem mais”, lamentou-se.

A lanchonete de Hélio Marques do Nascimento, de 65 anos, está há 20 anos funcionando na orla de Meaípe. O último domingo foi um dos poucos dias, em duas décadas, em que o comerciante não abriu o estabelecimento. “É muito prejuízo. Já tem a crise. Agora, piorou mais ainda”, comentou.

A prefeitura de Guarapari informou, por meio de nota, que fará obras de emergência no local. Isso acontecerá em até 40 dias. Ainda de acordo com a administração municipal, o prefeito Edson Magalhães irá se reunir com o governador Paulo Hartung, na próxima quarta-feira (16), em busca de recursos para a realização dessas obras emergenciais.