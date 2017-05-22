Três bandidos roubaram um portão de alumínio de um prédio na Reta da Penha, próximo à Ponte da Passagem, na manhã do último domingo (21). A ação aconteceu por volta das 10h30 e foi toda filmada pela câmera de segurança do edifício. Moradores e comerciantes da região reclamam da falta de segurança no local.

Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o trio de criminosos chegando ao local e balançando o portão até que ele abrisse. Enquanto um dos homens tenta quebrar a câmera de vigilância com um tapa, outro consegue arrancar o portão e sai do local carregando-o sobre a cabeça.

Your browser does not support the audio element. Moradores e comerciantes da Reta da Penha reclamam de insegurança

O porteiro do prédio que estava no local na hora do roubo conta que ficou muito assustado e que, por isso, não se lembrou de chamar a polícia no momento do crime. Ele diz que falta segurança na região. “Eu me sinto inseguro. Durante a semana, todo mundo está aqui, com as lojas abertas, não tem movimento dessas pessoas. Mas nos finais de semana e feriados, eles ficam rodando, sondando para saber onde está mais fácil para atacar”, disse.

De acordo com o porteiro, esses furtos acontecem mais durante a noite. Um gerente de uma loja de antenas que fica no mesmo prédio conta que o estabelecimento onde trabalho também já foi alvo dos criminosos três vezes. O último roubo aconteceu há cerca de um ano. “Levaram tudo. Deram um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil naquela época. Depois eu reforcei a segurança, coloquei alarme e esse problema diminuiu um pouquinho”, disse.

Tanto o porteiro quanto o gerente da loja de antenas suspeitam que pessoas que ficam na região da ponte da passagem possam ter cometido os crimes. A Polícia Militar foi procurada para esclarecer como é feito o policiamento no local.