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Roubo de portão

Moradores e comerciantes da Reta da Penha reclamam de insegurança

No último final de semana, três bandidos roubaram um portão de alumínio de um prédio na Reta da Penha.

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 18:36

Publicado em 

22 mai 2017 às 18:36
Três bandidos roubaram um portão de alumínio de um prédio na Reta da Penha, próximo à Ponte da Passagem, na manhã do último domingo (21). A ação aconteceu por volta das 10h30 e foi toda filmada pela câmera de segurança do edifício. Moradores e comerciantes da região reclamam da falta de segurança no local.
Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o trio de criminosos chegando ao local e balançando o portão até que ele abrisse. Enquanto um dos homens tenta quebrar a câmera de vigilância com um tapa, outro consegue arrancar o portão e sai do local carregando-o sobre a cabeça.
Moradores e comerciantes da Reta da Penha reclamam de insegurança
O porteiro do prédio que estava no local na hora do roubo conta que ficou muito assustado e que, por isso, não se lembrou de chamar a polícia no momento do crime. Ele diz que falta segurança na região. “Eu me sinto inseguro. Durante a semana, todo mundo está aqui, com as lojas abertas, não tem movimento dessas pessoas. Mas nos finais de semana e feriados, eles ficam rodando, sondando para saber onde está mais fácil para atacar”, disse.
De acordo com o porteiro, esses furtos acontecem mais durante a noite. Um gerente de uma loja de antenas que fica no mesmo prédio conta que o estabelecimento onde trabalho também já foi alvo dos criminosos três vezes. O último roubo aconteceu há cerca de um ano. “Levaram tudo. Deram um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil naquela época. Depois eu reforcei a segurança, coloquei alarme e esse problema diminuiu um pouquinho”, disse.
Tanto o porteiro quanto o gerente da loja de antenas suspeitam que pessoas que ficam na região da ponte da passagem possam ter cometido os crimes. A Polícia Militar foi procurada para esclarecer como é feito o policiamento no local.
Por meio de nota, a PM informou que, desde a última semana, o comando da 3ª Companhia do 1º Batalhão reforçou o policiamento na região e, após esse incremento, veículos com restrição de furto/roubo foram recuperados no local, além da apreensão de drogas e detenção de pessoas.

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