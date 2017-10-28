Os moradores do Morro dos Alagoanos, em Vitória, acordaram com uma surpresa neste sábado: árvores que dão livros. Para comemorar o Dia Nacional do Livro, mais de 20 obras foram penduradas para que qualquer pessoa possa pegar gratuitamente e aproveitar uma boa leitura.

A ideia é do senhor Raimundo de Oliveira, também conhecido como Raimundo Gentileza, que é um símbolo do bairro. Ele disponibilizou obras do acervo próprio e também foi a bancas e sebos comprar alguns títulos para oferecer para a população do Morro dos Alagoanos.

Your browser does not support the audio element. Moradores do Morro dos Alagoanos ganham árvores de livros

A pequena Ana Clara Cruz, de 8 anos, adorou a ideia da árvore de livros e escolheu a obra que quer ler. “O Pequeno Príncipe porque tem um príncipe e eu gosto muito dele. Eu já li várias vezes, mas quero ler mais”, comentou a menina.

José Coelho, que é morador do Morro dos Alagoanos, viu o senhor Raimundo pendurando sozinho os livros e resolveu ajudar. Agora, ele vai ganhar mais que um livro para ler. “Somos amigos. Através do livro, nós conquistamos uma boa amizade.”

Para o senhor Raimundo Gentileza, a ação eleva a autoestima da comunidade e oferece uma oportunidade que muitos não teriam. “Esse é o caminho correto, o mais rápido da cidadania, da dignidade, da honradez para a comunidade. Com todos respeito, não é só com polícia presente que se bota ordem na casa. Temos que começar pela educação, pela cultura, pela igualdade, pela responsabilidade recíproca que nós temos que ter.”