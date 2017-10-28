Os moradores do Morro dos Alagoanos, em Vitória, acordaram com uma surpresa neste sábado: árvores que dão livros. Para comemorar o Dia Nacional do Livro, mais de 20 obras foram penduradas para que qualquer pessoa possa pegar gratuitamente e aproveitar uma boa leitura.
A ideia é do senhor Raimundo de Oliveira, também conhecido como Raimundo Gentileza, que é um símbolo do bairro. Ele disponibilizou obras do acervo próprio e também foi a bancas e sebos comprar alguns títulos para oferecer para a população do Morro dos Alagoanos.
Moradores do Morro dos Alagoanos ganham árvores de livros
A pequena Ana Clara Cruz, de 8 anos, adorou a ideia da árvore de livros e escolheu a obra que quer ler. “O Pequeno Príncipe porque tem um príncipe e eu gosto muito dele. Eu já li várias vezes, mas quero ler mais”, comentou a menina.
José Coelho, que é morador do Morro dos Alagoanos, viu o senhor Raimundo pendurando sozinho os livros e resolveu ajudar. Agora, ele vai ganhar mais que um livro para ler. “Somos amigos. Através do livro, nós conquistamos uma boa amizade.”
Para o senhor Raimundo Gentileza, a ação eleva a autoestima da comunidade e oferece uma oportunidade que muitos não teriam. “Esse é o caminho correto, o mais rápido da cidadania, da dignidade, da honradez para a comunidade. Com todos respeito, não é só com polícia presente que se bota ordem na casa. Temos que começar pela educação, pela cultura, pela igualdade, pela responsabilidade recíproca que nós temos que ter.”
Os livros estão pendurados em duas árvores na Rua Colatino Barroso. Quem quiser um exemplar só precisa passar pelo local e escolher o livro que deseja levar para casa.