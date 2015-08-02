Quem mora no Centro de Vitória tem pedidos históricos para que a região retome a grande movimentação de pessoas que a área tinha há algumas décadas. A retomada vai acontecer com incentivo à cultura e ao turismo, e também com a volta do Terminal Aquaviário. Esses são pedidos dos moradores do Centro da capital registrados na fase de elaboração do novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória.

Ao todo, 90 sugestões de moradores do Centro e de bairros do entorno foram registradas durante mais de um mês de fase de requisições populares. De acordo com a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, uma das demandas é a intensificação do turismo por meio do Porto de Vitória. O pedido pelo aquaviário é algo que deve ser discutido com o Governo do Estado, apesar da sinalização do Executivo Estadual do projeto não ser realizado à curto prazo.

Your browser does not support the audio element. Moradores do Centro de Vitória pedem melhoria no turismo e volta do aquaviário

“O aquaviário foi um projeto que esteve em vias de ser implantado. É um desejo dos moradores do Centro e de toda a cidade. Esperamos que se concretize. É uma ação metropolitana e nosso PDU também discute ações de integração com os outros municípios. Então, esperamos que o aquaviário aconteça e vamos discutir isso nos nossos encontros”, disse à Rádio CBN Vitória.

Rua Sete e Gama Rosa

Entre outras ações que podem ser previstas no PDU e que também foram demandas pela população do Centro está a revitalização das Rua Sete e Gama Rosa, com nivelamento da rua com a calçada, no projeto chamado de “Rua Viva”.

“O Rua Viva no Centro seria nos moldes da Praia do Canto. O projeto já está pronto, estamos observando a sede da comunidade e a vocação turística observada naquele local”, disse.

O PDU é o conjunto de normas que regulariza todo o desenvolvimento da cidade, como a ocupação do solo e de construção de empreendimentos. Após a consulta popular realizada até julho, a prefeitura vai elaborar o Projeto de Lei para encaminhar o PDU à Câmara até o final do ano. Antes disso, realiza seminários com a população a partir de agosto.