Moradores do bairro Vila Rica, em Cariacica, são retirados das casas

Alagamentos e transtornos no bairro Vila Rica, em Cariacica. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Moradores do bairro Vila Rica, em Cariacica , e Vila Bethânia, em Viana, foram retirados das residências na tarde desta sexta-feira (09), após a água subir cerca de 2,5m, como informou a Defesa Civil . Nos dois bairros, que são separados pelo Rio Formate, a situação de alguns moradores é muito delicada.

Muitos tiveram que deixar suas casas já que a água invadiu as moradias e destruiu móveis, eletrodomésticos, roupas e mantimentos. No entanto, há quem permaneça na residência, mesmo com o alagamento.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vila Rica e de Vila Bethânia deixam suas casas

De acordo com a Defesa Civil de Cariacica, 26 pessoas ficaram ilhadas em ruas de Vila Rica e precisaram ser retiradas. No entanto, na tarde desta sexta-feira, foi possível ver moradores dentro de suas casas mesmo com a água invadindo as residências.

A reportagem também entrou em contato com a Defesa Civil de Viana para saber os números de pessoas que tiveram que deixar suas casas em Vila Bethânia, mas como as equipes ainda estavam trabalhando no local, ainda não havia um levantamento sobre esses casos. Mesmo assim, durante a tarde desta sexta, foi possível conversar com pessoas que saíram de casa no bairro.

O casal Dayane Souza Silva, de 26 anos, e Alencar Arruda da Silva, de 30 anos, teve que sair de casa com as duas filhas, uma de 6 anos e outra de 1 ano, na manhã desta sexta porque a casa onde moram foi invadida pela água.

“Deu tempo de salvar alguma coisa, mas o resto está todo boiando, sapatinhos das meninas, roupas, está tudo dentro do quarto. Perdi a minha cama, o colchão, dois guarda-roupas, a cômoda”, contaram.

Segundo o casal, eles também tiveram prejuízos com eletrodomésticos, como o fogão, que acabou estragando com a água, e perderam todos os mantimentos que tinham. Dayane e Alencar foram para a casa de um parente com as filhas para esperar a água baixar. Essa é a primeira vez que passam por esse problema.

O aposentado Lourival Rodrigues do Nascimento, de 72 anos, mora em uma casa que fica em cima da residência do filho dele. Com o alagamento, o idoso teve que acolher o filho e a nora porque a água invadiu o primeiro andar e estragou dois guarda-roupas. De acordo com Lourival, ele já teve que enfrentar enchente no mesmo local anteriormente.

“Já passei outras vezes, há uns tempos atrás. Depois que mexeram no rio, isso parou, não encheu mais. Dessa vez, veio muito água”, disse.

No fim da tarde desta sexta, moradores de Vila Bethânia e de Vila Rica ainda observavam, preocupados, o nível do Rio Formate. Ruas, terrenos e até mesmo um campo de futebol acabaram ficando debaixo d’água.