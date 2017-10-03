Moradores desaprovam cartaz com incentivo a linchamento

Cartazes incentivando o linchamento e até mesmo o assassinato de pessoas flagradas cometendo crimes no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e em Chácara Parreiral, na Serra, chamaram a atenção de moradores desses locais. Habitantes da Capital que conversaram com a reportagem desaprovaram os atos incentivados nos cartazes.

Luiz Carlos Barbosa mora em Jardim Camburi e diz que há muitos crimes sendo cometidos no bairro. No entanto, ele diz que isso não justifica tirar a vida de alguém. “Seja lá quem for, não se pode tirar a vida de um ser humano. Quem faz isso para mim é louco, não é uma pessoa normal. Isso é um absurdo."

Para Robsley Oliveira, que mora e trabalha em Jardim Camburi, a pessoa que colou o cartaz deve estar frustrada por ter sido vítima de algum crime, mas isso não pode ser usado para instigar outras pessoas a agirem com violência. “Eu acho que foi o momento que ele passou que o levou a fazer isso, mas eu penso que depois que passa, que a pessoa reflete, a gente vê que a violência não vai resolver, não vai amenizar o que se sofreu.”

O comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Carlos Magno, destaca que a população pode ajudar as autoridades a estabelecer prioridades para a Segurança Pública. “A Polícia Militar, com a polícia interativa, abre espaço para a participação da comunidade. Jardim Camburi, por exemplo, o gestor local, que é um tenente, se reúne com a comunidade mensalmente para traçar o planejamento local de Segurança Pública. Eu, como gestor regional e comandante, me reúno semanalmente com todas a lideranças comunitárias.”