Moradores demandaram passarelas, mas não foram atendidos pela ECO 101

A implantação de passarelas em diversos pontos da BR-101 foi uma das demandas expostas pelas comunidades que vivem às margens rodovia no Estado, apresentada por meio da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo (Famopes), em reuniões realizadas pelo Grupo Paritário de Trabalho (GPT) que envolve, além de membros da sociedade civil, a Concessionária ECO 101 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo o representante da Famopes, Aloísio Rocha, em 2016 foram feitos diversos apontamentos em uma reunião do grupo de trabalho no qual participaram a ECO, ANTT e demais entidades. “Solicitamos a realização de audiências públicas nas áreas de abrangência das obras e a efetiva implantação de passarelas, para proteção de pedestres nos trechos. Nesta reunião a Eco disse que acolhia a demanda apontada e que sentaria novamente conosco para acompanhar as novas solicitações”, relatou o representante.

Your browser does not support the audio element. Moradores demandaram passarelas, mas não foram atendidas pela ECO 101

A Femopes solicitou que fossem priorizadas passarelas em locais previstos em contato. “Essas cidades seriam Pedro Canário, Jaguaré, Sooretama, Linhares, Aracruz, Ibiraçu, Fundão, Serra, Cariacica e Rio Novo do Sul. Inclusive solicitamos nessas audiências públicas a participação das comunidades”, destacou Aloísio Rocha.

No Programa de Exploração Rodoviária (PER) consta que a ECO 101 deveria construir, em um prazo máximo de cinco anos de concessão, 16 passarelas nos pontos da rodovia onde há travessias frequentes de pedestres. No contrato há previsão de que “trechos com elevados índices de atropelamentos devem ser prioridade na instalação”.

A empresa deveria ter executado até o terceiro ano de concessão 12 passarelas, ou 75% do que está previsto. Entretanto, relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que, no período analisado, apenas quatro foram entregues.

O acórdão do TCU, que questiona o andamento das obras de concessão da BR 101 no Espírito Santo, aponta que o cronograma de investimentos destoa das obrigações dispostas no PER. Em três anos, foram investidos R$ 1.911.547,88 na execução de passarelas e a previsão orçamentária da concessionária é, até o quinto ano, dispor de R$ 2.867.321,82, valor suficiente para entregar apenas seis das 16 passarelas, ou seja 37% de tudo o que já deveria estar pronto.

Na nota do órgão consta a informação de que “diante dessa divergência entre o cronograma de investimentos e o que determina o Programa de Exploração Rodoviária, o representante da ANTT, decidiu por postergar a obrigação da concessionária sem alterar o cronograma financeiro, contrariando os parâmetros dispostos contratualmente.

O outro lado

A ECO 101 afirma que atualmente cinco passarelas já estão em operação no Estado, em Conceição da Barra, São Mateus, Serra, e duas em Viana. A empresa garantiu que outras sete serão implantadas ainda este ano, sendo três, em Linhares, uma em São Mateus, outra em Ibiraçu, na Grande Vitória serão instalados novas passarelas em Serra e Cariacica. Em nota, a “Eco101 informa que já obtém a autorização da ANTT e aguarda a aprovação dos projetos executivos para divulgar detalhes das travessias.