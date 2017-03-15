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Moradores debatem recolhimento de mesas em bares às 23h

Termo firmado entre Prefeitura de Vitória e Ministério Público determina que bares da Rua Sete recolham mesas e cadeiras até o horário citado

Publicado em 15 de Março de 2017 às 19:04

Publicado em 

15 mar 2017 às 19:04
A Associação de Moradores do Centro de Vitória vai realizar uma assembleia na próxima segunda-feira (20), para elaborar propostas em conjunto com moradores e comerciantes relacionadas a poluição sonora na região. Um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado entre Prefeitura de Vitória e Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) determina que bares da Rua Sete recolham mesas e cadeiras até às 23h.
A associação acredita que o TCA pode ser modificado para atender o pedido de alguns moradores que estavam incomodados com o barulho que vem dos bares sem prejudicar os comerciantes.
Moradores debatem recolhimento de mesas em bares às 23h
O presidente da associação, Everton Martins, explicou que o TCA surgiu depois que alguns moradores procuraram o MPES para reclamar do barulho. Entretanto, ele afirma que não houve uma conversa com os envolvidos para a elaboração do documento. "Entendemos que o MPES e a Prefeitura deveriam ter feito isso antes da assinatura do TCA para que pudéssemos harmonizar essa relação”, disse.
A determinação vale para bares das ruas Gama Rosa, Professor Baltazar, Coutinho Mascarenhas, além da Rua Sete. Entretanto, Eventon salientou que não são só os bares causam incômodo sonoro. “O problema do som alto não está só nos bares e restaurantes. Às vezes, uma igreja, por não ter uma adequação acústica, também incomoda um grupo de moradores. Somos um bairro com mais de 10 mil moradores”, afirmou.
O objetivo do debate entre os moradores é chegar a um acordo para que as pessoas possam ter sossego, sem prejudicar o lazer e o entretenimento do Centro, de acordo com o presidente da associação.
A assembleia será realizada na próxima segunda, às 19h, no Centro de Convivência da Terceira Idade. Após a reunião, a associação vai solicitar uma audiência pública com a presença da Prefeitura de Vitória e MPES.

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