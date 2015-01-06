O Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória está sendo revisado, e pela primeira vez os moradores da capital vão poder discutir e colaborar com a elaboração dele por meio da Internet. Um site específico será lançado até abril, segundo a prefeitura, para que os cidadãos possam enviar sugestões e consultar os detalhes do documento. O Estatuto da Cidade determina a revisão dos Planos Diretores Urbanos a cada 10 anos. A última revisão aconteceu em 2006.Por isso, a revisão do Plano deve ser concluída em 2016, quando o projeto deverá votado pela Câmara Municipal. Em 2014 foi contratada uma empresa paulista para conduzir a revisão, que já concluiu o plano de trabalho e de comunicação. Ao longo deste ano serão feitas as audiências públicas e a formatação da lei municipal.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vitória poderão discutir PDU pela internet

A subsecretária de Gestão Urbana, Clemir Meneghel, destacou que o site colaborativo será uma ferramenta complementar às discussões do PDU, para que haja mais transparência no processo.

“A gente vai trabalhar durante todo primeiro trimestre de 2015 colocando no ar todos os documentos, o diagnóstico, as agendas, para que a população possa participar das audiências públicas. Mas esse site também vai receber informações e contribuições dos munícipes sobre a revisão do PDU. Vai ser um espaço onde ele vai poder se manifestar sobre os vários assuntos que lhe interessam, como sustentabilidade, mobilidade urbana, uso do solo, modais, todos os assuntos que são pertinentes na revisão do PDU”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Serão realizadas pelo menos nove audiências públicas nas regionais territoriais, além de discussões com entidades de classe e representativas. O site estará disponível durante e após a realização das audiências públicas, de acordo com a subsecretária.

“O site deve ficar no ar em um período de três a quatro meses, porque depois temos que fazer a formatação do projeto de lei. Vai ser um período de discussão do plano. Depois eu preciso de dois meses para a formatação da minuta”, acrescentou.

Após a prefeitura concluir a formatação da minuta da lei do PDU, irá apresentá-la no “Grande Encontro da Cidade”, que deve ser realizado em novembro.