Usuários vão poder enviar vídeos para o aplicativo Vitória Online Crédito: Marcelo Prest

Os moradores de Vitória que se sentirem incomodados com algum barulho e quiserem fazer denúncias ao Disque-Silêncio também podem gravar e enviar vídeos com a reclamação. Isso já pode ser feito por causa de uma atualização do aplicativo Vitória Online, que é usado para organizar o atendimento de vários serviços públicos da Capital. Até então, o aplicativo só recebia mensagens por foto.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vitória podem usar vídeo em denúncia do disque silêncio

Com a atualização da possibilidade do envio de vídeos, a prefeitura espera uma melhora no serviço oferecido. No caso do Disque-Silêncio, os agentes que receberem a denúncia vão ter uma noção ainda maior do barulho que está incomodando a pessoa que fez a reclamação.

É importante destacar, no entanto, que os vídeos não vão substituir a obrigatoriedade de um agente da prefeitura fazer a medição dos decibéis dentro da casa da pessoa que faz a denúncia da possível irregularidade.

Responsável pela ouvidoria na Prefeitura de Vitória, Luciana Possati comentou sobre a nova opção de interação disponível no aplicativo.

"O vídeo possibilita mostrar a real situação daquele momento, para que prefeitura já tenha um posicionamento de como está aquela denúncia e chegue ao local da ocorrência orientada sobre quais procedimentos vai fazer", avaliou Luciana.

Além das reclamações ao Disque-Silêncio, as pessoas também poderão usar o aplicativo para enviar vídeos com demandas sobre a iluminação pública, recolhimento de móveis, poda de árvores e castração de cães. A prefeitura garante que o atendimento será 24 horas por dia, em todos os dias da semana.