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Moradores de Vitória podem usar vídeo em denúncia do disque silêncio

Vídeos não vão substituir a obrigatoriedade de um agente fazer medições de decibéis na casa da pessoa que faz a denúncia

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 13:17

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

08 fev 2018 às 13:17
Usuários vão poder enviar vídeos para o aplicativo Vitória Online Crédito: Marcelo Prest
Os moradores de Vitória que se sentirem incomodados com algum barulho e quiserem fazer denúncias ao Disque-Silêncio também podem gravar e enviar vídeos com a reclamação. Isso já pode ser feito por causa de uma atualização do aplicativo Vitória Online, que é usado para organizar o atendimento de vários serviços públicos da Capital. Até então, o aplicativo só recebia mensagens por foto.
Moradores de Vitória podem usar vídeo em denúncia do disque silêncio
Com a atualização da possibilidade do envio de vídeos, a prefeitura espera uma melhora no serviço oferecido. No caso do Disque-Silêncio, os agentes que receberem a denúncia vão ter uma noção ainda maior do barulho que está incomodando a pessoa que fez a reclamação.
É importante destacar, no entanto, que os vídeos não vão substituir a obrigatoriedade de um agente da prefeitura fazer a medição dos decibéis dentro da casa da pessoa que faz a denúncia da possível irregularidade.
Responsável pela ouvidoria na Prefeitura de Vitória, Luciana Possati comentou sobre a nova opção de interação disponível no aplicativo.
"O vídeo possibilita mostrar a real situação daquele momento, para que prefeitura já tenha um posicionamento de como está aquela denúncia e chegue ao local da ocorrência orientada sobre quais procedimentos vai fazer", avaliou Luciana.
Além das reclamações ao Disque-Silêncio, as pessoas também poderão usar o aplicativo para enviar vídeos com demandas sobre a iluminação pública, recolhimento de móveis, poda de árvores e castração de cães. A prefeitura garante que o atendimento será 24 horas por dia, em todos os dias da semana.
Ao longo do ano de 2016, o disque silêncio foi o quinto serviço da prefeitura que mais recebeu demandas da população de Vitória, com 3.983 ligações. Na liderança ficou o serviço do Ponto Vitória, que mostra ao usuário os horários dos ônibus municipais e foi acessado por mais de 130 mil pessoas. Além do aplicativo, as possíveis reclamações também podem ser feitas pelo telefone, no número 156.

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