A polêmica do pedido dos moradores da Enseada do Suá de tirar a praça do pedágio de Vitória chegou à Praia da Costa.
A Associação de Moradores do bairro de Vila Velha afirmou categoricamente que repele qualquer possibilidade de transferir a cobrança do pedágio da Terceira Ponte para o lado canela-verde.
Moradores de Vila Velha repelem transferência de Praça do Pedágio
O presidente da Associação, Gilson Pacheco, sugere a implantação de uma nova forma de cobrança, também através da TAG eletrônica, mas em que o motorista pague pelo pedágio posterior ao uso, o que reduziria a fila.
"Bastaria que a Rodosol invertesse isso e mais pessoas se cadastrassem por que quem é que gosta de ficar na fila? Acho que ninguém", comenta
Uma outra alternativa, segundo Pacheco, seria passar a cobrar apenas uma vez, com um valor dobrado, do motorista que precisar ir e voltar de uma das duas cidades.
Segundo o representante dos moradores, a transferência da Praça do Pedágio para Vila Velha é inviável porque não há espaço no bairro para receber a estrutura.
"Para criar a praça do pedágio em Vila Velha teria que desapropriar os imóveis, prejudicando pessoas que moram no bairro há muito tempo", disse.
O aposentado Luís Carlos Modesto acha que uma possível transferência causaria um caos no trânsito de Vila Velha.
"Vai começar a ter um engarrafamento total aqui em Vila Velha porque já tem muito veículo aqui. Acredito muito mais na automação do que transferir a Praça de Pedágio. Se tivesse esse sistema automático, não teria filas e paradas", opina.
A Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, não se manifestou sobre a polêmica. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) disse por nota que há uma decisão judicial que impede, por ora, a realização de novos investimentos. Acrescentou que continua contribuindo tecnicamente com o Poder Judiciário e com os órgãos de controle externo a fim de que esse litígio seja equacionado.