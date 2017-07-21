Canal da Costa, Vila Velha Crédito: Secundo Rezende

A polêmica do pedido dos moradores da Enseada do Suá de tirar a praça do pedágio de Vitória chegou à Praia da Costa.

A Associação de Moradores do bairro de Vila Velha afirmou categoricamente que repele qualquer possibilidade de transferir a cobrança do pedágio da Terceira Ponte para o lado canela-verde.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vila Velha repelem transferência de Praça do Pedágio

O presidente da Associação, Gilson Pacheco, sugere a implantação de uma nova forma de cobrança, também através da TAG eletrônica, mas em que o motorista pague pelo pedágio posterior ao uso, o que reduziria a fila.

"Bastaria que a Rodosol invertesse isso e mais pessoas se cadastrassem por que quem é que gosta de ficar na fila? Acho que ninguém", comenta

Uma outra alternativa, segundo Pacheco, seria passar a cobrar apenas uma vez, com um valor dobrado, do motorista que precisar ir e voltar de uma das duas cidades.

Segundo o representante dos moradores, a transferência da Praça do Pedágio para Vila Velha é inviável porque não há espaço no bairro para receber a estrutura.

"Para criar a praça do pedágio em Vila Velha teria que desapropriar os imóveis, prejudicando pessoas que moram no bairro há muito tempo", disse.

O aposentado Luís Carlos Modesto acha que uma possível transferência causaria um caos no trânsito de Vila Velha.

"Vai começar a ter um engarrafamento total aqui em Vila Velha porque já tem muito veículo aqui. Acredito muito mais na automação do que transferir a Praça de Pedágio. Se tivesse esse sistema automático, não teria filas e paradas", opina.