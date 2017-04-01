Moradores de Vila Velha pedem por mais segurança na porta de escolas

Moradores de Vila Velha se reuniram na manhã deste sábado (01) para uma manifestação por mais segurança na cidade. O ato começou em frente ao Colégio São José, onde a mãe de um estudante sofreu um sequestro-relâmpago na última terça-feira (28). A passeata, que começou por volta das 10h, foi encerrada em frente à Câmara Municipal, na Prainha, às 11h.
Na sede do Legislativo Municipal, os pais e responsáveis por estudantes do Colégio São José entregaram um ofício em que pedem a presença da Guarda Municipal em frente à escola nos horários de entrada e saída dos alunos, como explica Rafael Castro, um dos organizadores da manifestação.
Moradores de Vila Velha pedem por mais segurança na porta das escolas
“O nosso pedido é para que eles fiquem de forma definitiva, todos os dias, durante cerca de uma hora, nos horários de saída dos períodos da manhã e da tarde, para que possam fazer a segurança dos responsáveis que ficam muito vulneráveis na porta das escolas”, contou.
A mãe de um aluno do colégio, Viviane Alves, conta que há muitos crimes sendo cometidos na região do Centro de Vila Velha. “São frequentes os assaltos, os roubos de carros e já aconteceu até sequestro-relâmpago, como o desta semana com uma mãe de um estudante. Isso fez com que a gente se mobilizasse para vir para a rua pedir por mais segurança”, explicou.
Na última terça-feira, uma mulher foi sequestrada na rua lateral da escola, quando aguardava o horário de saída do filho de três anos de idade. O criminoso fez a vítima refém por cerca de 3 horas e a obrigou a realizar saque em caixa eletrônico. A mulher foi libertada no bairro Civit, na Serra, e o sequestrador fugiu com o carro. O veículo foi encontrado nesta sexta-feira (31), na Barra do Jucu, em Vila Velha, mas o suspeito de praticar o assalto continua foragido.
A Prefeitura de Vila Velha garante que a Guarda Municipal já realiza o patrulhamento preventivo na região do Centro, com viatura motorizada e bicicleta, priorizando os horários de entrada e saída dos alunos. Também esclarece que já manteve contato com o 4º Batalhão da Policia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em Vila Velha, para que seja priorizado o policiamento no local.