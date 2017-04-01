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SEGURANÇA

Moradores de Vila Velha pedem por mais segurança na porta de escolas

Na última terça-feira, uma mãe de aluno foi sequestrada quando aguardava o horário de saída dos estudantes

Publicado em 01 de Abril de 2017 às 12:42

Publicado em 

01 abr 2017 às 12:42
Moradores de Vila Velha se reuniram na manhã deste sábado (01) para uma manifestação por mais segurança na cidade. O ato começou em frente ao Colégio São José, onde a mãe de um estudante sofreu um sequestro-relâmpago na última terça-feira (28). A passeata, que começou por volta das 10h, foi encerrada em frente à Câmara Municipal, na Prainha, às 11h.
Na sede do Legislativo Municipal, os pais e responsáveis por estudantes do Colégio São José entregaram um ofício em que pedem a presença da Guarda Municipal em frente à escola nos horários de entrada e saída dos alunos, como explica Rafael Castro, um dos organizadores da manifestação.
Moradores de Vila Velha pedem por mais segurança na porta das escolas
“O nosso pedido é para que eles fiquem de forma definitiva, todos os dias, durante cerca de uma hora, nos horários de saída dos períodos da manhã e da tarde, para que possam fazer a segurança dos responsáveis que ficam muito vulneráveis na porta das escolas”, contou.
A mãe de um aluno do colégio, Viviane Alves, conta que há muitos crimes sendo cometidos na região do Centro de Vila Velha. “São frequentes os assaltos, os roubos de carros e já aconteceu até sequestro-relâmpago, como o desta semana com uma mãe de um estudante. Isso fez com que a gente se mobilizasse para vir para a rua pedir por mais segurança”, explicou.
Na última terça-feira, uma mulher foi sequestrada na rua lateral da escola, quando aguardava o horário de saída do filho de três anos de idade. O criminoso fez a vítima refém por cerca de 3 horas e a obrigou a realizar saque em caixa eletrônico. A mulher foi libertada no bairro Civit, na Serra, e o sequestrador fugiu com o carro. O veículo foi encontrado nesta sexta-feira (31), na Barra do Jucu, em Vila Velha, mas o suspeito de praticar o assalto continua foragido. 
A Prefeitura de Vila Velha garante que a Guarda Municipal já realiza o patrulhamento preventivo na região do Centro, com viatura motorizada e bicicleta, priorizando os horários de entrada e saída dos alunos.  Também esclarece que já manteve contato com o 4º Batalhão da Policia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em Vila Velha, para que seja priorizado o policiamento no local.

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