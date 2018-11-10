Na Grande Vitória, moradores de vários bairros continuam sofrendo com os reflexos das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. O bairro de Cobilândia, em Vila Velha, permanece com ruas e avenidas alagadas. Em Cariacica, no bairro Vila Rica, e em Viana, no bairro Vila Bethânia, a situação ainda é crítica, com ruas, casas e estabelecimentos comerciais tomados pela água.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vila Velha e de Cariacica ainda sofrem com alagamentos

Hernanes Braz teve a casa tomada pela água, em Vila Rica, Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

O aposentado Hernandes Braz, que mora em Vila Rica, teve a casa inundada e perdeu móveis e eletrodomésticos. Na última quinta-feira (8), ele recebeu a visita do cunhado, que tem uma perna amputada. Como a chuva não cessou, a água acabou tomando a casa. Agora, o cunhado não consegue sair do local por conta do alagamento. Os dois estão dormindo em uma escada, já que não há condições de ficar dentro da residência, como contou, emocionado, o aposentado. “Eu perdi quase tudo. Já tinha pouca coisa e o que eu tinha, eu perdi. Estou dormindo na escada.”

Maria Onélia está abrigada na casa da irmã e não consegue mais entrar em casa por causa da enchente em Vila Rica Crédito: Bernardo Coutinho

A empregada doméstica Maria Onélia Caetano também teve a casa alagada em Vila Rica. Ela teve que ser abrigada pela irmã e sequer conseguiu entrar em casa novamente para saber o que perdeu e o que pode recuperar. “Tem dois dias que eu estou na casa da minha irmã. Eu não consegui entrar lá, nem sei se estragou alguma coisa porque não deu para ver. Não tirei nada. Deixei tudo lá porque não tinha onde colocar”, contou.

Em Cobilândia, Vila Velha, os moradores ainda convivem com ruas e casas alagadas, mesmo com a diminuição da intensidade das chuvas. O segurança Maurício da Costa saiu de casa acompanhado pela esposa Tatiane e não teve alternativa a não ser passar pelo alagamento.

“A situação aqui está terrível. A água está chegando na cintura e continua subindo. Continuamos dentro de casa, não temos para onde ir. Não dá nem para sair direito. Estamos saindo porque tive que deixar meu carro em um posto e vou ver se consigo buscar.”

A tendência, de acordo com os institutos meteorológicos, é que a intensidade das chuvas diminua até o início da próximo semana. No entanto, ainda há possibilidades de tempestades que podem causar mais alagamentos e trazer mais riscos para os capixabas.