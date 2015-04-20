Revoltados com a demora da retomada de obras de pavimentação e drenagem na região, moradores dos bairros de Capuba, São Francisco e Enseada de Jacaraípe fecharam durante 4h30 os dois sentidos da Rodovia ES 010, na manhã desta segunda-feira (20). O bloqueio ocorreu na altura de Capuba.

Your browser does not support the audio element. Moradores de três bairros da Serra fecham trânsito na ES 010 por melhorias

Os manifestantes queimaram pneus e cobraram ações da prefeitura, entre elas, obras de drenagem e pavimentação da região. A prefeitura havia iniciado uma obra, mas não terminou, como explica Jaqueline Silvana, 37 anos, membro da comissão de moradores que negocia com a Prefeitura da Serra sobre o problema.

"No dia 26 de novembro do ano passado, fizemos uma manifestação contra uma obra que tinha sido dada como concluída pela Prefeitura. Mas, na verdade, ela foi fechada. Não concluída. Então, como nós não tivemos um retorno sobre a retomada na época, a promessa era de 15 dias, e estamos em abril, resolvemos nos organizar e ir para a rua novamente com relação a essa obra. Eles tem que abrir e refazer todo o procedimento", esclareceu à Rádio CBN Vitória.

As obras foram realizadas na rua Humberto Gobbi e Martins Scarton, na Enseada de Jacaraípe, na Serra. Em épocas de chuva, relata um morador, os bairros da região sofrem com alagamentos. As águas costumam invadir as residências, dependendo da intensidade da chuva, segundo o comerciante Stephan Cshultz. "Toda vez que chove aqui alaga tudo. A prefeitura vem, promete, e fica nisso mesmo", afirmou.

Ainda há o agravante de passar um córrego na região. Na época da primeira manifestação, no final de novembro do ano passado, o prazo dado pela prefeitura para a retomada das obras e solução do problema foi de 15 dias. Mas, a administração municipal alega que "houve um problema técnico com a empresa responsável e ela acabou saindo do local".