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Moradores de rua reclamam de ação feita por prefeitura em Vila Velha

Com auxílio da Guarda, administração teria chegado com caminhões caçamba e tratores retirando objetos pessoais dos moradores de rua. Eles afirmam que ação foi truculenta e prefeitura nega

Publicado em 09 de Junho de 2017 às 14:09

Publicado em 

09 jun 2017 às 14:09
Moradores de rua e militantes de um movimento religioso que ajuda pessoas nessa situação em Vila Velha reclamaram de truculência em uma ação da prefeitura para limpeza da praça Duque de Caxias, no Centro do município, nesta sexta-feira (9). Eles alegam que a Guarda Municipal retirou pertences, como colchões, do local e levou para um aterro. A prefeitura nega a acusação.
Moradores de rua reclama de ação feita por prefeitura em Vila Velha
A ação teria ocorrido no início da manhã desta sexta. A prefeitura teria chegado com caminhões caçamba e tratores retirando objetos que estavam no gramado da praça. Magno Bretas, de 30 anos, está nas ruas há três anos e faz artesanato para tentar se sustentar. Ele disse que vários objetos foram levados.
“Hoje eu estava dormindo ainda e não deu nem tempo. Já acordei com eles falando que não era para pegar nada. Eu faço um trabalho artístico e recolhia aqui do lixo”, reclamou.
A prefeitura de Vila Velha informou que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza limpeza periódica em todas as praças, visando evitar o acúmulo de lixo e conscientiza os moradores de rua para não jogarem restos de alimentos e outros objetos nas praças. A prefeitura nega que tenha havido algum ato de truculência e garante que a Guarda Municipal não participou da ação de limpeza na Praça Duque de Caxias nesta sexta-feira.

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