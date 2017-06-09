Moradores de rua reclamam de ação feita por prefeitura em Vila Velha

Moradores de rua e militantes de um movimento religioso que ajuda pessoas nessa situação em Vila Velha reclamaram de truculência em uma ação da prefeitura para limpeza da praça Duque de Caxias, no Centro do município, nesta sexta-feira (9). Eles alegam que a Guarda Municipal retirou pertences, como colchões, do local e levou para um aterro. A prefeitura nega a acusação.

Your browser does not support the audio element. Moradores de rua reclama de ação feita por prefeitura em Vila Velha

A ação teria ocorrido no início da manhã desta sexta. A prefeitura teria chegado com caminhões caçamba e tratores retirando objetos que estavam no gramado da praça. Magno Bretas, de 30 anos, está nas ruas há três anos e faz artesanato para tentar se sustentar. Ele disse que vários objetos foram levados.

“Hoje eu estava dormindo ainda e não deu nem tempo. Já acordei com eles falando que não era para pegar nada. Eu faço um trabalho artístico e recolhia aqui do lixo”, reclamou.