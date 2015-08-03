Moradores de rua ateiam fogo em pertences pessoais ao reagir contra oferta de abrigo

Uma operação entre diferentes órgãos da Prefeitura de Vila Velha foi iniciada nesta segunda-feira (03), com objetivo de coibir a ocupação irregular de espaços públicos por parte de moradores de rua e usuários de drogas no município. Em um dos locais dessa fiscalização próximo à Avenida Champagnat, embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa, moradores de rua atearam fogo nos pertences pessoas para impedir que os mesmos fossem retirados por servidores do município.

Agentes da Guarda Municipal, que dão apoio à operação, apagaram o princípio de incêndio em alguns dos materiais dos moradores de rua. Durante essa fiscalização, de acordo com a prefeitura, foram encontrados materiais que estariam sendo utilizados como armas brancas para ameaçar moradores no bairro da orla, como barras de ferro pontiagudas. Um facão também foi descoberto durante a fiscalização.

O trabalho começou no período da manhã, na Praça Duque de Caxias – no Centro da cidade – e reuniu servidores das áreas de abordagem social e limpeza pública.