Moradores de Mario Cypreste reclamam de local para carros alegóricos

Carros alegóricos estão em um terreno alugado Crédito: Patrícia Scalzer

Os carros alegóricos do Carnaval de Vitória deste ano já estão sendo retirados do Tancredão e colocados em um terreno particular que fica em frente ao local. A área foi alugada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), que tem até a próxima quinta-feira (14) para retirar os carros do Tancredão. Porém, o novo local não tem agradado os moradores de Mário Cypreste, em Vitória. O receio da população é de que a área que vai acomodar as estruturas até o próximo ano se torne um criadouro de mosquito, já que não há cobertura e muitos carros ainda estão com esculturas e alegorias.

No terreno particular alugado pela Liesge também há muito lixo acumulado, o que, segundo os moradores, atrai ratos para a região. Essas alegorias pertencem as escolas de samba que não possuem barracões próprios.

A manicure Verônica Matias diz que todo ano depois que os carros alegóricos são transferidos do Tancredão para esse terreno particular a quantidade de mosquitos no bairro aumenta. “Os carros acabam virando abrigo de mosquito por causa dos restos das escolas. Eles ficam assim até o próximo ano”, disse.

A dona de casa Aline Lima conta que vê muitos ratos andando pelas alegorias. Outro problema é o mosquito. “A casa fica atrás do barracão da Jucutuquara. Os carros ficam ali o ano inteiro, chove, faz sol e dentro de casa dá muito mosquito”, afirmou.

presidente da Associação de Moradores de Mário Cypreste, Cláudio Barcelos Crédito: Patrícia Scalzer

O presidente da Associação de Moradores de Mário Cypreste, Cláudio Barcelos, destacou que não há nenhum problema em os carros ficarem nesse terreno alugado. Porém, da forma como estão, os carros alegóricos oferecem riscos para os moradores da região.

“A comunidade entende que os carros devem ser totalmente desmontados para que não haja acúmulo de água e venha mosquito da dengue, chikungunya. Também temos aqui muitos moradores de rua e eles usam as alegorias como casa e causa um transtorno muito grande para a comunidade”, afirmou.

De acordo com o presidente da Liesge, Edivaldo Teixeira, todos os carros alegóricos serão retirados do Tancredão até a próxima quinta-feira. “Os carros das escolas que têm barracões vão para as agremiações. Os carros das escolas sem barracões vão ficar neste terreno alugado pela Liesge”, disse.