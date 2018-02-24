Cerca de 70 moradores de Manguinhos, na Serra, realizaram um protesto na manhã deste sábado (24) devido o esgoto que tem sido despejado irregularmente em diversos pontos do balneário e contribuindo para a poluição da praia. Os manifestantes criaram um abaixo-assinado que deve ser entregue à prefeitura da Serra e também para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
De maneira pacífica, cartazes, máscaras de proteção respiratória e carro de som foram os meios pelos quais a indignação foi exibida para os moradores e motoristas que seguiram pelas ruas do balneário até a rodovia ES-010. Na região há o córrego Laripe, um dos alvos da poluição, que deságua no mar.
Moradores de Manguinhos denunciam que esgoto está poluindo praia
A gastrônoma e coordenadora da manifestação, Carmen Carloni, conta que quando os esgotos das casas foram ligadas à rede de saneamento, há cerca de 30 anos, o mau cheiro se tornou comum para a população.
“Todos os dias vem esse mau cheiro porque a estação de bombeamento de Cidade Continental não dá conta e não tem o suporte adequado. Eu conversei com pessoas que passaram por lá e viram uma bomba quebrada e a gente continua com o mau cheiro”, afirmou.
O médico aposentado, André Carloni Neto, nasceu em Vitória, mas passou toda a vida morando em Manguinhos. Ele pede para que a situação seja resolvida logo e relata a preocupação com a saúde no local.
“Não viemos aqui fazer uma reivindicação contra o governador ou o prefeito. Nós viemos fazer uma reivindicação justa. Manguinhos é uma praia que muita gente frequenta e muitos turistas preferem vir para cá. Todos os rios de Manguinhos estão poluídos. Acho que isso tem que ser tratado o mais breve possível. O comércio está perdendo com isso, as crianças que vêm de fora estão adoecendo”, disse.
A prática de esportes na praia também foi comprometida. O corretor de seguros, Antônio Carlos Aprígio, relata que pelo mau cheiro, não consegue mais praticar o Stand Up Paddle por medo de cair na água e contrair alguma doença.
Apesar da reivindicação dos moradores, no teste de balneabilidade que a prefeitura da Serra realiza semanalmente, os dois pontos localizados em Manguinhos estão próprios para banho. No entanto, a prefeitura destaca que está notificando e multando condomínios e indústrias da região para que façam a ligação à rede de esgoto.
Em nota, a Cesan afirma que está prevista no Plano Municipal de Saneamento da Serra a universalização do esgotamento sanitário, considerada uma solução para o caso. O plano foi aprovado pela Câmara Municipal. A Cesan garante que irá investir cerca de R$ 400 milhões até 2023 para a conclusão da obra. Em relação ao bairro Cidade Continental, a empresa afirma que as elevatórias são monitoradas 24 horas por dia e em tempo real e não tem informação sobre ocorrências de vazamento nesta região.