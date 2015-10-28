Moradores de Jesus de Nazareth colorem as escadarias para atrair turistas ao bairro

Moradores de Jesus de Nazareth, em Vitória, começaram a dar uma cara mais alegre para o bairro. Há cerca de um mês, eles estão pintando as escadarias do local, usando tintas coloridas. Além disso, durante as ações, o lixo acumulado nas escadas é recolhido.

Segundo o professor Douglas Bonella, de 29 anos, que é um dos realizadores da intervenção urbana, a ação, que começou no início do mês de outubro, faz parte de um projeto para incentivar o turismo no bairro. De acordo com Douglas, a ação resulta também em um melhor convívio entre os moradores.

“É um avanço de convívio das pessoas. Serve para elas se unirem e fazerem algo pelo bairro. Melhora também a qualidade de vida. Porque a cidade é pensada do ponto de vista do belo só para alguns lugares. Para outros, é só o básico. Então, a gente quer mais que o básico, a gente também quer o belo, quer qualidade de vida”, ressaltou o professor à Rádio CBN Vitória.

Além do entusiasmo com que a população têm recebido as novas cores do bairro, os idealizadores da intervenção relatam que os moradores têm se envolvido nas ações e ajudado a pintar as escadas. Depois dos primeiros degraus pintados, a população do local também já ajuda a comprar as tintas e alimentos para aqueles que estão trabalhando.

O comerciante Charles Carvalho, de 23 anos, acredita em uma nova relação no cotidiano das pessoas. “Melhora muito. A escada colorida traz uma alegria maior. Isso tem dado uma melhorada na “cara” da comunidade”, disse o comerciante.