Jardim Camburi tem a maior população da Grande Vitória, com 39.157 habitantes Crédito: Arquivo

Mesmo com a 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar com sede em Jardim Camburi, moradores do bairro têm relatado medo e insegurança em várias ruas. O motivo principal é o fim do monitoramento pela Patrulha da Comunidade, que, segundo eles, não está mais presente como antes da paralisação da PM.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Jardim Camburi reclamam de insegurança no bairro

Segundo a Associação de Moradores de Jardim Camburi, os principais crimes são contra o patrimônio, como invasão de casas, roubos de carros e assaltos nas ruas.

A aposentada Maria Angélica Ferreira, explica que tem medo de sair nas ruas com objetos pessoais, por medo de assalto. “É você sair e não levar celular, não levar dinheiro a mais para pagar contas e outras coisas que a gente sempre vê por meio da imprensa”, acrescenta.

Segundo o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, a patrulha nas ruas trazia mais confiança aos moradores, que tinha contato com os policiais. “Era uma patrulha com viaturas imponentes, com telefones, só atendiam a região do bairro, só atendiam o Ciodes em casos extremos. E a população tinham mais contato com os policiais. Isso abaixou muito os crimes e a sensação de insegurança nas ruas”, explica.