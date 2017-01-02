Moradores de Guarapari reclamam de falta de água

Moradores de Guarapari iniciaram o ano de 2017 com falta de água em alguns bairros devido a problemas de abastecimento. Segundo a Cesan o consumo aumentou no próximo ao Ano-novo, mas moradores reclamam da companhia priorizar bairros com maior movimentação de turistas, já que em algumas localidades mais altas não estaria faltando água.

A Cesan inaugurou recentemente um reservatório com capacidade para 5,2 milhões de litros de água, dobrando a capacidade de abastecimento na cidade. O objetivo era justamente não faltar água no verão. Em janeiro do ano passado moradores reclamaram que ficaram até nove dias sem abastecimento.

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A dona de casa Leila Tavarez, de 62 anos, reclama que não tem como nem limpar a casa em Itapebussu, onde mora. Para ela falta água desde o último sábado (31). "Meu tanque está com roupas para lavar, minhas flores estão sem água e minha casa está toda empoeirada, sem ter como limpar”, relata.

O aposentado José Batista da Silva, de 69 anos, lamenta que a Cesan possa estar priorizando alguns bairros do município para abastecimento, como Praia do Morro e Centro, que tem mais movimentação de turistas no verão. Ele relata que alguns bairros estão com abastecimento normal, como São Gabriel. “Todo ano acontece isso. Ano passado faltou um dia só, mas chegava de madrugada e faltava. No Centro não falta, na Praia do Morro o carro (pipa) está lá toda hora”, explica.