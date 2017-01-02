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CONSUMO ALTO

Moradores de Guarapari reclamam de falta de água

A Cesan inaugurou recentemente um reservatório para dobrar a capacidade de abastecimento na cidade

Publicado em 02 de Janeiro de 2017 às 11:36

Publicado em 

02 jan 2017 às 11:36
Moradores de Guarapari iniciaram o ano de 2017 com falta de água em alguns bairros devido a problemas de abastecimento. Segundo a Cesan o consumo aumentou no próximo ao Ano-novo, mas moradores reclamam da companhia priorizar bairros com maior movimentação de turistas, já que em algumas localidades mais altas não estaria faltando água.
A Cesan inaugurou recentemente um reservatório com capacidade para 5,2 milhões de litros de água, dobrando a capacidade de abastecimento na cidade. O objetivo era justamente não faltar água no verão. Em janeiro do ano passado moradores reclamaram que ficaram até nove dias sem abastecimento.
Moradores de Guarapari reclamam de falta de água
A dona de casa Leila Tavarez, de 62 anos, reclama que não tem como nem limpar a casa em Itapebussu, onde mora. Para ela falta água desde o último sábado (31). "Meu tanque está com roupas para lavar, minhas flores estão sem água e minha casa está toda empoeirada, sem ter como limpar”, relata.
O aposentado José Batista da Silva, de 69 anos, lamenta que a Cesan possa estar priorizando alguns bairros do município para abastecimento, como Praia do Morro e Centro, que tem mais movimentação de turistas no verão. Ele relata que alguns bairros estão com abastecimento normal, como São Gabriel. “Todo ano acontece isso. Ano passado faltou um dia só, mas chegava de madrugada e faltava. No Centro não falta, na Praia do Morro o carro (pipa) está lá toda hora”, explica.
A Cesan, por meio de nota, não respondeu sobre priorizar o abastecimento em algumas localidades no verão, mas declarou que a falta água no município aconteceu por causa do aumento do consumo no último final de semana e que está analisando as causas. Na sexta-feira (30) a companhia já havia alertado para problemas que poderiam acontecer com o abastecimento, já que o consumo de água teria aumentado 60%. A Cesan não informou quando o abastecimento deve ser normalizado. 

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