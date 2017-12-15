Moradores de Cariacica espalham cartazes de alerta contra assaltos

Moradores de Campo Grande, em Cariacica, colam cartazes nas ruas alertando para o alto índice de assaltos na região Crédito: Rafael Monteiro de Barros

“Aqui fui assaltado. Zona de perigo. Reze para você não ser a próxima vítima”. Essa é uma das mensagens escritas em cartazes colados pelas ruas de Campo Grande, em Cariacica, por moradores da região. A intenção é alertar a população local e as autoridades sobre o alto índice de assaltos no bairro.

Quem mora lá diz que vive com medo e que precisa até mesmo alterar a rotina para evitar o risco de ser roubado. Esse é o caso do nutricionista Ricardo de Oliveira, de 33 anos. “A minha rua é erma. Eu e meus vizinhos não conseguimos mais ficar na rua conversando, como antes. Nós ouvimos muitos gritos de 'assalto, assalto' à noite e também durante o dia.”

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Os moradores da região do Parque Infantil, em Campo Grande, onde os assaltos estão assustando a população local, dizem que se alguém que vive no bairro não foi roubado, ao menos conhecem alguém muito próximo que já foi.

PARALISAÇÃO DA PM

O motoboy Carlos Alexandre Nascimento, de 34 anos, afirma que o problema se intensificou após a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro deste ano, e que nos últimos seis meses isso ficou ainda mais grave. Nas palavras dele, a situação se tornou insuportável.

Moradores de Campo Grande, em Cariacica, colam cartazes nas ruas alertando para o alto índice de assaltos na região Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Segundo Carlos Alexandre, diante desse cenário, ele precisa levar e buscar a esposa no ponto de ônibus todos os dias porque o risco de ela ser assaltada indo e voltando sozinha é muito grande. Ele reclama da falta de segurança no local.

“Não sou só eu. Tenho certeza que todo mundo aqui ouve falar de dois a três assaltos que acontecem toda semana só nessa região nossa. Isso está cada dia pior. Nós estamos a 300 metros de um destacamento militar e a única coisa que escutamos é: liga para o Ciodes.”

Uma moradora do bairro que não quis se identificar também diz que a situação tem piorado muito no bairro. “Está muito complicado. Não temos mais condições de sair para trabalhar, não conseguimos sair à noite. Está difícil até ir ao supermercado. Hoje em dia, nós vivemos com medo aqui.”

Os moradores de Campo Grande colaram mais de 30 cartazes na região conhecida como Parque Infantil com dizeres como “Atenção. Alto índice de assaltos nesta região” e “Cuidado. Zona de assaltos.” Eles pretendem distribuir ainda mais mensagens como essas na área e planejam até mesmo produzir uma faixa para pendurar em uma rua. Com isso, eles esperam chamar a atenção das autoridades públicas.

Em maio deste ano, em uma outra região de Campo Grande, moradores também colaram cartazes alertando para a quantidade de assaltos que aconteciam naquela área do bairro.

A prefeitura de Cariacica foi procurada para se manifestar a respeito do problema e informou que o tema de segurança pública é de responsabilidade do Governo do Estado.

Já a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) diz que haverá reforço no efetivo da região comercial de Campo Grande por conta da Operação Natal, que tem empenhado seu efetivo com diversas modalidades de policiamento e que se reunirá com moradores do bairro na próxima segunda-feira (18).

Confira a íntegra das notas da Prefeitura de Cariacica e da Sesp.

NOTA CARIACICA

O tema de segurança pública é de responsabilidade do Governo do Estado. Quando acionada pelas Polícias Civil e Militar, a Prefeitura de Cariacica coloca a sua Central de Videomonitoramento como apoio ao trabalho dessas instituições. Atualmente, há 23 câmeras na Avenida Expedito Garcia e em vias do entorno, em Campo Grande. O município, ao todo, possui 111 câmeras, instaladas de acordo com o chamado "Mapa do Crime", elaborado pela própria PM por meio do quantitativo de ocorrências registradas pela população.

NOTA SESP