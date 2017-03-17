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Moradores de Anchieta serão priorizados nas contratações com retomada da Samarco

Segundo o prefeito da cidade, Fabrício Petri, atualmente Anchieta conta com 4 mil pessoas desempregadas, uma parte trabalhava diretamente na mineradora e outra em setores que foram impactados com a paralisação das atividades empresa.

Publicado em 17 de Março de 2017 às 12:57

Publicado em 

17 mar 2017 às 12:57
A notícia da retomada das atividades da Samarco, prevista para o último trimestre desse ano, trouxe esperança para os moradores do Estado, sobretudo, para aqueles que vivem em Anchieta, onde está concentrada a produção da mineradora aqui no Espírito Santo.
De acordo com o chefe do executivo local, o diretor-presidente da mineradora, Roberto Carvalho, se comprometeu, em uma reunião realizada nesta quinta-feira (16) que priorizaria os moradores de Anchieta quando os trabalhos forem restabelecidos.
Moradores de Anchieta serão priorizados nas contrações com retomada da Samarco
Segundo o prefeito da cidade, Fabrício Petri, atualmente Anchieta conta com 4 mil pessoas desempregadas, uma parte trabalhava diretamente na mineradora e outra em setores que foram impactados com a paralisação das atividades empresa.
“A cobrança do município é que seja aproveitada a mão de obra da nossa população. Atualmente temos 20% de desempregados, fizemos essa cobrança e pedimos que os cidadãos de Anchieta sejam qualificados para esses cargos”, explicou.
Paralisação
Estudo encomendado pela empresa Tendências Consultoria Integrada mostra que se a Samarco permanecer paralisada no Espírito Santo, mais de 4 mil empregos diretos e indiretos podem ser perdidos apenas neste ano, com uma perda da massa de renda de R$ 283 milhões.
Os prejuízos para os cofres públicos também terão peso significativo. São estimados mais de R$ 206 milhões em impostos não recolhidos no Espírito Santo, e outros R$ 138 milhões em Minas Gerais. Se a empresa ficar dez anos com os serviços suspensos, o Fisco dos dois Estados perdem ao todo cerca de R$ 12 bilhões.
As operações da Samarco estão suspensas desde o rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu em 5 de novembro de 2015 em Mariana (MG). Na tragédia ambiental, considerada a maior do país, foram liberados mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O vazamento provocou devastação de vegetação nativa, poluição da Bacia do Rio Doce e destruição dos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira, além de outras comunidades. No episódio, 19 pessoas morreram.

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