Moradores de Anchieta serão priorizados nas contratações com retomada da Samarco

A notícia da retomada das atividades da Samarco, prevista para o último trimestre desse ano, trouxe esperança para os moradores do Estado, sobretudo, para aqueles que vivem em Anchieta, onde está concentrada a produção da mineradora aqui no Espírito Santo.

De acordo com o chefe do executivo local, o diretor-presidente da mineradora, Roberto Carvalho, se comprometeu, em uma reunião realizada nesta quinta-feira (16) que priorizaria os moradores de Anchieta quando os trabalhos forem restabelecidos.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Anchieta serão priorizados nas contrações com retomada da Samarco

Segundo o prefeito da cidade, Fabrício Petri, atualmente Anchieta conta com 4 mil pessoas desempregadas, uma parte trabalhava diretamente na mineradora e outra em setores que foram impactados com a paralisação das atividades empresa.

“A cobrança do município é que seja aproveitada a mão de obra da nossa população. Atualmente temos 20% de desempregados, fizemos essa cobrança e pedimos que os cidadãos de Anchieta sejam qualificados para esses cargos”, explicou.

Paralisação

Estudo encomendado pela empresa Tendências Consultoria Integrada mostra que se a Samarco permanecer paralisada no Espírito Santo, mais de 4 mil empregos diretos e indiretos podem ser perdidos apenas neste ano, com uma perda da massa de renda de R$ 283 milhões.

Os prejuízos para os cofres públicos também terão peso significativo. São estimados mais de R$ 206 milhões em impostos não recolhidos no Espírito Santo, e outros R$ 138 milhões em Minas Gerais. Se a empresa ficar dez anos com os serviços suspensos, o Fisco dos dois Estados perdem ao todo cerca de R$ 12 bilhões.