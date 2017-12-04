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Tributos

Moradores da Serra vão poder pagar IPTU com cartão de crédito

Vila Velha também estuda implantar esse modelo de pagamento.

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 14:45

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 dez 2017 às 14:45
Prefeitura da Serra: preenchimento de cargos é investigado desde 2014 em inquérito do Ministério Público Crédito: Guilherme Ferrari
Os moradores da Serra vão poder usar o cartão de crédito para pagar tributos, como IPTU, ITBI e ISS; taxas, como alvarás de fiscalização e de funcionamento, além de multas. Vila Velha também estuda implantar esse modelo de pagamento. 
No caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os valores poderão ser divididos no cartão de crédito em até oito vezes.
O pagamento vai funcionar de duas maneiras: no site da prefeitura, ao pegar a guia do tributo, o contribuinte vai selecionar a opção de pagar com cartão e digitar os números. Outra forma de pagar é pessoalmente, em uma das regionais fiscais (no Pró-Cidadão, em Laranjeiras ou na prefeitura, em Serra-Sede) ou no setor de dívida ativa da prefeitura, e passar o cartão em uma maquininha.
Segundo o secretário da Fazenda da Serra, Cláudio Mello, a medida facilita a vida do morador, que não vai precisar sair de casa para fazer o pagamento.
"(Dá para pagar) pela internet, dentro da sua própria residência ou no ambiente de trabalho. O que a gente quer é levar essa comodidade para esse público, que só de IPTU soma 200 mil pessoas", comenta.
A previsão é que o pagamento com cartão comece a funcionar no próximo ano. A Prefeitura enviou um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores. Em Vila Velha, a Prefeitura vai credenciar os bancos e agências financeiras, além de procurar as bandeiras para implantar o pagamento com cartão.

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