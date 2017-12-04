Moradores da Serra vão poder pagar IPTU com cartão de crédito

Prefeitura da Serra: preenchimento de cargos é investigado desde 2014 em inquérito do Ministério Público Crédito: Guilherme Ferrari

Os moradores da Serra vão poder usar o cartão de crédito para pagar tributos, como IPTU, ITBI e ISS; taxas, como alvarás de fiscalização e de funcionamento, além de multas. Vila Velha também estuda implantar esse modelo de pagamento.

No caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os valores poderão ser divididos no cartão de crédito em até oito vezes.

O pagamento vai funcionar de duas maneiras: no site da prefeitura, ao pegar a guia do tributo, o contribuinte vai selecionar a opção de pagar com cartão e digitar os números. Outra forma de pagar é pessoalmente, em uma das regionais fiscais (no Pró-Cidadão, em Laranjeiras ou na prefeitura, em Serra-Sede) ou no setor de dívida ativa da prefeitura, e passar o cartão em uma maquininha.

Segundo o secretário da Fazenda da Serra, Cláudio Mello, a medida facilita a vida do morador, que não vai precisar sair de casa para fazer o pagamento.

"(Dá para pagar) pela internet, dentro da sua própria residência ou no ambiente de trabalho. O que a gente quer é levar essa comodidade para esse público, que só de IPTU soma 200 mil pessoas", comenta.