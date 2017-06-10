Moradores da Serra vão contar com serviços gratuitos mensalmente

Estande de marcação de mamografia Crédito: Patrícia Scalzer

Quem trabalha fora e não tem tempo para agendar um exame ou tirar a segunda via de documentos pessoais durante a semana vai poder realizar esses serviços em algum final de semana do mês no município da Serra. Neste sábado (10), foi realizado no Parque da Cidade, em Laranjeiras, o primeiro “Serra + Você”, que ofereceu diversos serviços gratuitos para a população. De acordo com o prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), a ideia agora é realizar esse evento uma vez por mês, nos bairros.

“A classe trabalhadora geralmente fica de segunda a sexta com dificuldade de ter acesso a alguns serviços públicos por conta do horário. Durante esse mandato, a ideia é fazer um por mês para que a gente possa levar esse serviço para os bairros”, conta.

No evento realizado neste sábado, além de retirar documentos pessoais, dar entrada no seguro-desemprego e realizar testes rápidos como de HIV, Sífilis e Glicemia, também foi possível agendar exames mais complexos como ultrassonografia e mamografia.

A dona de casa Marina Santana, 65 anos, saiu de Feu Rosa para ir até o Parque da Cidade. Ela conseguiu agendar a mamografia que não fazia há mais de dois anos ainda para este mês e contou que iria passar em outros estandes do evento. “Marquei o exame, pretendo também ir no dentista e fazer o cartão do idoso para usar nas vagas de estacionamento, já mandei buscar meu comprovante de residência. O que eu puder fazer aqui vou fazer”, contou.

A dona de casa Lenina Ramos aproveitou o evento para cortar o cabelo Crédito: Patrícia Scalzer

Outro local bastante visitado foi a tenda de corte de cabelo. A dona de casa Lenina Ramos foi até o evento em busca de uma consulta com o oftalmologista, como não havia esse serviço, decidiu mudar o visual. “Não tinha consulta com oftalmologista, mas para não perder viagem, cortei o cabelo. Gostei muito do resultado”, disse.