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Moradores da Serra vão contar com serviços gratuitos mensalmente

De acordo com o prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), a ideia agora é realizar o evento "Serra + Você" nos bairros, uma vez por mês

Publicado em 10 de Junho de 2017 às 12:06

Publicado em 

10 jun 2017 às 12:06
Estande de marcação de mamografia Crédito: Patrícia Scalzer
Quem trabalha fora e não tem tempo para agendar um exame ou tirar a segunda via de documentos pessoais durante a semana vai poder realizar esses serviços em algum final de semana do mês no município da Serra. Neste sábado (10), foi realizado no Parque da Cidade, em Laranjeiras, o primeiro “Serra + Você”, que ofereceu diversos serviços gratuitos para a população. De acordo com o prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), a ideia agora é realizar esse evento uma vez por mês, nos bairros.
“A classe trabalhadora geralmente fica de segunda a sexta com dificuldade de ter acesso a alguns serviços públicos por conta do horário. Durante esse mandato, a ideia é fazer um por mês para que a gente possa levar esse serviço para os bairros”, conta.
No evento realizado neste sábado, além de retirar documentos pessoais, dar entrada no seguro-desemprego e realizar testes rápidos como de HIV, Sífilis e Glicemia, também foi possível agendar exames mais complexos como ultrassonografia e mamografia.
A dona de casa Marina Santana, 65 anos, saiu de Feu Rosa para ir até o Parque da Cidade. Ela conseguiu agendar a mamografia que não fazia há mais de dois anos ainda para este mês e contou que iria passar em outros estandes do evento. “Marquei o exame, pretendo também ir no dentista e fazer o cartão do idoso para usar nas vagas de estacionamento, já mandei buscar meu comprovante de residência. O que eu puder fazer aqui vou fazer”, contou.
A dona de casa Lenina Ramos aproveitou o evento para cortar o cabelo Crédito: Patrícia Scalzer
Outro local bastante visitado foi a tenda de corte de cabelo. A dona de casa Lenina Ramos foi até o evento em busca de uma consulta com o oftalmologista, como não havia esse serviço, decidiu mudar o visual. “Não tinha consulta com oftalmologista, mas para não perder viagem, cortei o cabelo. Gostei muito do resultado”, disse.
O prefeito da Serra destacou que em um momento de crise financeira, as parcerias firmadas para a realização do evento fizeram a diferença e puderam oferecer uma quantidade maior de serviços para a população. A expectativa do prefeitura é atender 10 mil pessoas nesta primeira edição do Serra + Você.

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