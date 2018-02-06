Moradores da Rua da Lama voltam a reclamar de carros de som

Moradores reclamam de carro de som em Jardim da Penha Crédito: Internauta / Gazeta Online

Moradores da Rua da Lama voltaram a reclamar de um velho problema naquela região de Jardim da Penha: tumulto com carros de som. O transtorno, segundo relatos ouvidos pela reportagem, acontece principalmente depois da meia-noite de sexta-feira.

Entre os moradores que reclamaram está o Ângelo Delcaro, síndico de um prédio próximo à Rua da Lama. Segundo ele, a confusão com carros de som tinha diminuído no ano passado, mas passou a ocorrer com maior intensidade nas últimas semanas, tirando o sono de quem mora no bairro.

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"Na sexta-feira eu acordei 5h da manhã com o som na maior altura. Atrapalha bastante nossa qualidade do sono. No prédio, tem criança, tem idoso. É comum ir algum carro da polícia lá ou da guarda, eles desligam o som, mas depois que os agentes saem, eles ligam de volta", contou.

O coordenador-geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha André Luiz Alves contou que se reuniu com a Prefeitura de Vitória, que teria garantido que vai aumentar a fiscalização.

"Infelizmente isso são pessoas que vem e param no posto em ruas próximas ali, ligam o som e tocam alto. Isso precisa ser combatido, tem que ter multa, tem que ter, na minha opinião, até apreensão do veículo. O problema não é só da Rua da Lama, como da Grande Vitória", lamentou.

Já o assessor técnico do Disque-Silêncio, Alexsandro Amaral, disse que o número de reclamações vem caindo nos últimos dois anos. Ele explicou como deve ser feita a denúncia."O procedimento padrão é a pessoa ligar para o 156 ou através do site da Prefeitura de Vitória. Assim que a pessoa faz a denúncia, a gente vai até a casa dela, fazer a medição dos decibéis. Estando acima dos limites são tomadas as providência"