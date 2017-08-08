Moradores da Rua Ulisses Sarmento, na Praia do Suá, em Vitória, reclamam que há tráfico de drogas e outros crimes, como assaltos, acontecendo no local. Segundo uma pessoa que vive na rua, em alguns momentos do dia, principalmente no início da noite, há uma quantidade elevada de pessoas vendendo e consumindo drogas.

Your browser does not support the audio element. Moradores da Praia do Suá reclamam da insegurança e abandono do local

Na última segunda-feira (7), a reportagem esteve no local durante a tarde, onde foi possível ver um homem consumindo uma substância em um cachimbo metálico. Segundo moradores da rua, o consumo de crack na região é assustador. Há vídeos que mostram pessoas consumindo e vendendo drogas na rua em diversos horários do dia.

Um homem que mora na região diz que não aguenta mais a situação e que já pensou até mesmo em se mudar, mas não pode fazer isso agora porque acredita que teria que vender o imóvel que possui por um preço bem abaixo do praticado no mercado. Para ele, a sensação é de abandono na rua Ulisses Sarmento. “Eu me sinto abandonado pela prefeitura de Vitória, pela Polícia Militar e pelo poder público do Estado do Espírito Santo”, disse.

Uma outra moradora afirma que a situação tem piorado diariamente. “Eu moro aqui há mais de seis anos. A insegurança é muito grande. Nós nunca vimos esse tipo de coisa, não neste nível. E vem piorando a cada dia”, contou.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, diz que a Guarda Municipal faz abordagens diariamente na Rua Ulisses Sarmento e que equipes de Assistência Social também se fazem presentes no local para auxiliar pessoas com dependência química. Segundo o secretário, a prefeitura também instalou uma câmera de videomonitoramento na região.

Fronzio Calheira avalia que faltam instrumentos legais para retirar usuários de drogas do local. “A viatura da Guarda passa no local e por que, muitas vezes, não encontra a droga? Porque ele dispersam a droga em algum lugar. E aí, como podemos conduzir uma pessoa e dizer que ela é proprietária daquela droga?”, comentou.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o ônibus do projeto "Crack é possível vencer" é um ponto de referência para a comunidade local, tendo seu ponto fixo entre as ruas Duckla de Aguiar e Ulisses Sarmento, na Praia de Santa Helena, das 8 às 20h.