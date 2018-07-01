Moradores da Piedade voltam a rezar em capela fechada por insegurança Crédito: Eduardo Dias

Menos de um mês depois do agravamento do quadro de violência no Morro da Piedade, em Vitória, quando várias pessoas foram embora da comunidade, os moradores que continuam no bairro tentam, aos poucos, retomar a rotina. E para marcar essa tentativa de reencontro com a paz, alguns moradores se reuniram, na manhã deste domingo (01), para uma celebração religiosa na capela São Vicente de Paulo, que fica no alto do morro.

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A capela em questão foi um dos símbolos da insegurança que tomou conta do morro no mês de junho. O local ficou fechado por alguns dias e os objetos considerados sagrados foram retirados por questões de segurança.

Antes da celebração dessa manhã, membros da comunidade e representantes da igreja católica caminharam pelas escadarias, convidando moradores para o ato religioso. Apesar da constante presença da Polícia Militar, o clima ainda é de medo entre muitos moradores.

Na avaliação de Jocelino Júnior, que é coordenador de um projeto social que atua no morro da Piedade, essas celebrações ajudam a comunidade. Ele também destacou que novas ações precisam ser realizadas.

"Aos poucos, as pessoas estão compreendendo que esse processo de segurança pública aqui no bairro precisa estar atrelado a outras políticas públicas, como saúde, educação, esporte, lazer e cultura. Nós estamos buscando isso com os poderes públicos", avaliou Jocelino.

A moradora Carminha Pascolar, que vive na comunidade há 54 anos, destacou a importância a união dos moradores para a retomada da paz no bairro.

"Hoje nós estamos buscando a palavra paz de uma forma muito especial. É importante trazer os moradores para eles se sentirem abençoados por Deus e para dizer que nós precisamos estar juntos para que a paz reine em nosso território", avaliou a moradora.