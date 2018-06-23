Moradores se reuniram na manhã deste sábado para decidir local de base da PM na Piedade Crédito: Carlos Alberto Silva

Moradores da Piedade decidiram, em reunião na manhã deste sábado (23), que querem a instalação de uma base da Polícia Militar no alto da comunidade, e não no Telecentro, que fica no início do morro, como foi proposto inicialmente. Um documento será produzido e protocolado na Prefeitura de Vitória e na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) na próxima segunda-feira (25).

Os moradores alegam que a implantação da base na parte alta do bairro traria mais segurança e faria com que pessoas que abandonaram o local por conta da violência pudessem voltar para suas casas.

Your browser does not support the audio element. Rafael M. Barros - Moradores da Piedade querem base da PM na parte alta do bairro - 1.36s - 23.06-18

Cerca de 100 pessoas participaram da reunião que aconteceu na quadra que fica ao lado do Telecentro. Os moradores afirmam que quando há ataques dentro da comunidade, eles acontecem na parte de cima e que, por conta disso, a presença da polícia no alto do morro poderia inibir a violência no local.

Segundo um representante do Instituto Raízes, entidade que desenvolve ações sociais na Piedade, que preferiu não se identificar, com a instalação da base da PM mais acima, muitos moradores sinalizam que voltariam às suas casa depois de deixarem o bairro por medo da violência.

“Com a base sendo lá em cima, as pessoas já indicam que vão voltar para as suas casas porque não estão conseguindo pagar os aluguéis e outros compromissos financeiros que elas têm. Nós vamos indicar para a prefeitura e para a Sesp que não concordamos com a cessão do Telecentro e do Centro de Vivência e que a base deve ser construída na parte alta.”

Além de decidirem onde querem a base dentro do bairro, os moradores também pretendem pedir a construção de vias dentro da Piedade para oferecer mais mobilidade e segurança a quem vive no local.

Muitos moradores acabaram deixando as casas onde moravam na Piedade por medo da violência causada por disputas pelo tráfico de drogas na região. Após o agravamento da situação, a Sesp anunciou a criação da base no bairro

Questionado sobre a decisão dos moradores, o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues divulgou por nota que "o local para a instalação da base fixa da Polícia Militar na Piedade segue critérios técnicos e de inteligência policial" e que o "ponto funcionará como fator inibidor de delitos e de referência para comunidade local". Ressaltou ainda que "a base fixa terá uso de tecnologias, como câmeras e drones" que vão auxiliar a "monitorar também as comunidades do Moscoso e Fonte Grande".

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

"O local para a instalação da base fixa da Polícia Militar na Piedade segue critérios técnicos e de inteligência policial. Fica numa região onde concentra a principal atuação do comércio ilegal de drogas. Nosso ponto funcionará como fator inibidor de delitos e de referência para comunidade local. A base fixa terá uso de tecnologias, como câmeras e drones. Com o auxílio dessas tecnologias, além da Piedade, vamos monitorar também as comunidades do Moscoso e Fonte Grande. Todo a ação tem sido feita com diálogo e atendendo aos anseios da população".