Moradores criam comitê de segurança em Jardim da Penha

“Jardim da Penha está com uma série de assaltos à mão armada. O comércio trabalha com portas fechadas. É uma situação de imensa segurança com um policiamento bem ruim. Por isso, estamos concentrados nessas ações da população integrada para reverter este quadro”, explicou.A dona de casa Marluce Guinzani se diz insegura para andar no bairro. Recentemente, sua filha presenciou um assalto à mão armada. “A minha menina estava saindo de casa e viu um rapaz com uma arma correndo. Fiquei passando mal, porque, se ela ficasse na rua, poderia ter sido assaltada“, disse.Recentemente, a polícia havia divulgado à Amjap que o policiamento com carros seria suspenso no bairro devido ao corte de gastos do governo estadual. Com mobilização dos moradores, a situação foi revertida. Mesmo assim, há apenas uma viatura no período noturno.No entanto, a Amjap, segundo Pancotto, não pretende seguir o exemplo de Jardim Camburi, em que os moradores pretendem realizar patrulhas noturnas pelo bairro. “Esta ação da associação de Jardim Camburi, achamos que não seja uma alternativa boa para a gente. Não adianta o morador fazer patrulha se não tiver muito policial para atender a ocorrência. Sem falar que o morador se expõe e pode sofrer retaliações”, disse. O responsável pelo policiamento no bairro, o comandante da 4ª Companhia do 1º Batalhão, Capitão Fabrício, diz que os índices de crimes no bairro caíram cerca de 30% neste ano, mas que a situação ainda é crítica.