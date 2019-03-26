Moradores confusos com carimbo de correção no IPTU de Vila Velha

Moradores de Vila Velha ficam confusos com correção de valor do IPTU Crédito: Eduardo Dias

Centenas de moradores de Vila Velha precisam ficar atentos em relação ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019. Além do carnê principal, 1.675 proprietários de imóveis receberam uma outra folha de cobrança, com alguns valores atualizados. Isso aconteceu por conta de um erro na data do vencimento do mês de agosto do ano passado. Esses moradores acabaram pagando um valor maior na parcela por causa dos juros - cerca de R$ 3,00.

Com a falha e para que os contribuintes não ficassem no prejuízo, a prefeitura atualizou a cobrança deste ano, descontando o valor pago a mais de 2018. Por isso, esses carnês foram carimbados com dois avisos: os proprietários de imóveis devem desconsiderar os boletos carimbados e fazer o pagamento do boleto que foi enviado em folhas separadas.

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IMPRESSÃO DESNECESSÁRIA

O servidor Gilberto Clementino dos Santos recebeu o boleto carimbado e criticou o ressarcimento escolhido pela prefeitura. Na avaliação dele, os valores atualizados já poderiam estar impressos no boleto, sem a necessidade de gastar recursos públicos imprimindo avisos para centenas de contribuintes.

"Hoje em dia se gasta muito dinheiro com a informatização. Com o avanço tecnológico, você pode ressarcir a pessoa e imprimir o carnê com os valores corretos. Essas folhas separadas podem extraviar, causando problema para o contribuinte e para a prefeitura", explicou o morador.

OBSERVAÇÃO

A coordenadora de Tributos Imobiliários de Vila Velha, Maria Raquel Ferreira Bernardo, explicou que a prefeitura escolheu essa estratégia para que os proprietários de imóveis notassem que tiveram desconto no valor pago.

"A gente deu uma atenção a isso. Colocamos o carimbo vermelho para a pessoa se atentar que o boleto é diferente e que o valor está sendo devolvido. Se colocasse junto, as pessoas não iriam observar que teve a compensação", explicou a representante da prefeitura.