Policiais em ação no bairro Central Carapina Crédito: Fernando Madeira

Um bairro com mais de 7 mil reféns do medo. Central Carapina, na Serra, cenário de um confronto entre polícia e criminosos na última terça-feira (20), amanheceu na quarta-feira (21) com o comércio, escolas e até o posto de saúde fechados. Um comerciante ouvido pela reportagem, que preferiu não se identificar e não quis gravar entrevistas, confirmou que houve um toque de recolher.

"Passaram uns meninos aqui, dando ordem para ninguém abrir as portas", contou. Ao ser questionado se os rapazes eram traficantes, o comerciante, com medo se esquivou e disse que não sabia.

Your browser does not support the audio element. Moradores confirmam toque de recolher em Central Carapina

A confusão teve início depois que um jovem de 18 anos foi morto por um investigador da Polícia Civil, que fazia uma operação no bairro para prender Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, de 25 anos. Paulo tem cinco mandados de prisão em aberto por homicídio. Quando entraram em uma casa, os investigadores deram de cara com Deusimar Lucas Cunha Neves, que apontou a arma para os policiais. Um dos investigadores atirou de imediato contra o jovem, que foi atingido por oito tiros e morreu.

Policiais em ação no bairro Central Carapina Crédito: Fernando Madeira

O bairro ficou mais de 12 horas sem luz porque disparos feitos pelos bandidos atingiram os transformadores. A energia elétrica foi restabelecida só no final da manhã desta quarta-feira (21), mas o comércio continuou fechado e as ruas desertas.

O tenente-coronel Mauro, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que a PM não recebeu denúncia de toque de recolher. Mas que sabe que, em muitos casos como esse, alguns bandidos impõem o fechamento das portas para mostrar consternação pela morte do comparsa

"Estou em dúvida se não foi por causa da falta de energia, mas agora a gente sabe que às vezes, porque acontece em outros bairros, as pessoas, que não são pessoas de bem, buscam, através do terror e do medo, levar aquelas pessoas no local a não abrirem o comércio para mostrar consternação pelo marginal que foi morto", disse.

O policiamento foi reforçado durante o dia. Mais de 38 policiais fizeram o patrulhamento do bairro, segundo o comandante, incluindo agentes da Força Tática e da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Durante as abordagens, dois suspeitos demonstraram nervosismo quando perceberam a presença dos policiais, segundo a PM. Nada ilícito foi encontrado com eles, porém, ao verificarem os documentos dos suspeitos, foi constatado que ambos possuíam mandado de prisão em aberto. Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. A Polícia não informou por quais crimes os suspeitos tinham o mandado de prisão.

Um helicóptero da PM também sobrevoou por horas o bairro, mas nada disso foi suficiente para que a rotina dos moradores voltasse ao normal nesta quarta. Os ônibus voltaram a circular, mas para entrar no bairro, eram escoltados por viaturas da PM.

Os policiais foram hostilizados por alguns moradores. Amigos do jovem morto xingaram e fizeram gestos obscenos em direção aos PMS que faziam patrulha na entrada do bairro na tarde desta quarta-feira (21). Os moradores estavam em um ônibus alugado para levá-los ao cemitério São Domingos, em Serra Sede, onde o corpo de Deusimar foi enterrado.

A reportagem da CBN entrou no bairro acompanhada da polícia. Ainda é possível ver no local pneus queimados, resultado dos protestos contra a morte de Deusimar.

"Está bem complicado. E a situação piorou nos últimos meses com mais conflitos entre as gangues e entre as gangues e a Polícia. Ontem (terça), tive que descer do ônibus na BR 101 e voltar para casa à pé, durante a noite, correndo risco, porque o coletivo não estava entrando no bairro", lembrou uma moradora, que não quis dar o nome.