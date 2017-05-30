Moradores do município da Serra, atendidos pelo Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) dos Correios de Carapina, continuam reclamando dos atrasos de encomendas postais. No dia 6 de abril, a reportagem da CBN flagrou 30 pessoas aguardando por objetos atrasados no local, com demora de até 60 dias.

Um dos casos que mais chama a atenção é da moradora do Bairro de Fátima e representante comercial Vânia Magalhães, de 51 anos. Ela espera há mais de um mês por cinco encomendas internacionais e não sabe nem onde elas estão, pois não foi fornecido à mulher o código de rastreamento quando ela comprou. Para ter uma ideia da demora, Vânia ainda aguarda um presente do Dia das Mães.

Your browser does not support the audio element. Moradores ainda se queixam de encomendas atrasadas

“O carteiro me disse que fica tudo numa caixa e pega o que vem na mão dele. As outras ficam paradas. Eu prometi presente para minha mãe, para minha cunhada, para meu filho, que faz aniversário dia 2 e vou ter que arrumar uma desculpa novamente”, lamentou.

A situação não é isolada, segundo o presidente dos trabalhadores dos Correios no Estado (Sintec-ES), Fischer Marcelo. Ele diz que o problema tem relação com a falta de profissionais. Marcelo explica que o déficit no efetivo chega a 25%, principalmente com um plano de demissão recente, em que 400 funcionários saíram dos Correios no Estado. “A questão mais complicada na Serra é que é uma cidade em expansão, mas os Correios não acompanham isso. Ao contrário. O problema do atraso é a falta de trabalhadores, fazendo com que o trabalhador não dê conta”, ressaltou.

CORREIOS

Sobre a situação específica de Carapina, os Correios informaram que uma equipe técnica analisou a unidade para checar a necessidade de melhorias. A empresa explicou que a entrega de encomendas obedece critérios rígidos, como por exemplo encomendas expressas, que chegam mais rápido. No caso das internacionais, ressaltou que a liberação depende de uma autorização da Receita Federal, e outros órgãos, e podem ter prazos diferenciados, conforme o órgão de origem.