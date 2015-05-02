Moradora que teve casa ocupada por traficantes consegue reaver domicílio

Preferindo não se identificar, a proprietária do imóvel relatou à reportagem da CBN Vitória que está feliz com a situação. Mas prestes a voltar para casa, tem medo do que possa acontecer. "É complicado. A gente vive com medo. Mas a vida é um risco que você corre. Mas é uma situação complicada. O medo prevalece, porque eu não sei com quem estou me envolvendo, mexendo. A pessoa que faz isso me conhece. Não faria o que fez, se não me conhecesse. Ela sabe dos meus passos. Porém, eu não conheço quem é", afirmou.Toda a ação na casa dessa moradora aconteceu durante a manhã de um sábado. Ela estava na faculdade e foi informada por uma vizinha que tinha deixado a porta da residência aberta. Certa de que tinha trancado sua casa, ela pediu para que a amiga averiguasse o que estava acontecendo. Foi quando descobriu que seus móveis e pertences pessoais tinham sido roubados. "Ela disse: 'manda alguém para cá porque estão tirando suas coisas, estão te roubando'. Eu não podia sair da onde estava. Então, eu liguei para a casa da minha mãe e meu irmão foi até lá e constatou o que a vizinha tinha me relatado", contou.Assim que saiu da faculdade, ela registrou o boletim de ocorrência. Foi quase uma semana para voltar a sua residência. E qual não foi a surpresa da moradora ao descobrir que também haviam trocado a fechadura de sua casa. "Nem uma semana depois, quando eu tive coragem de ir no meu apartamento, eu constatei que a fechadura tinha sido trocada. Logo em seguida, fui até o posto policial mais próximo e pedi ajuda que alguém me acompanhasse. Arrombamos a porta e constatamos que já tinha uma mudança lá dentro. De uma coisa que era minha. Nem esperaram para ver o que eu ia fazer", relembrou.A moradora conta que foram oito anos de espera até receber o imóvel. O cadastro no programa "Minha Casa, Minha Vida" foi realizado em 2008, em um mutirão que aconteceu na época no Tartarugão, em Vila Velha. A primeira etapa do Residencial Vila Velha foi entregue em julho do ano passado, em inauguração feita pela presidente Dilma Rousseff. Foram cerca de 500 unidades. O prazo para pagamento das prestações da casa é de 10 anos.A segunda e terceira etapas estão em fase de conclusão e serão 1500 famílias morando no condomínio ao final do empreendimento. Uma mini-cidade, que não tem muro e nem portaria. Com a situação de invasões, o síndico abdicou do cargo, como relata a moradora. "Segundo informações que tivemos é que os moradores vão ter que colocar isso. Diferente dos outros que o governo já fez e deu prontinho com muro e portaria. Essa faz uma grande diferença. Talvez não teria problemas se tivesse uma portaria com controle de entrada e saída de moradores", afirmou.O prejuízo estimado com móveis e roupas roubados supera os R$ 7 mil. Os móveis foram comprados com o cartão "Minha Casa Melhor", que disponibilizava R$ 5 mil para os beneficiados. Os relatos de moradores sendo expulsos de casa por criminosos já acontecem no condomínio há pelo menos quatro meses. Mas, por medo, outros moradores não denunciaram o abuso à polícia. Duas semanas após o registro do primeiro boletim de ocorrência, a polícia entrou em contato neste sábado com a moradora. O Superintendente de Polícia Regional Metropolitana, delegado Claudio Victor, afirmou que apenas essa moradora registrou o boletim de ocorrência. Em contato com a vítima, a polícia tomou conhecimento que a residência já está vazia e que a mulher não quer prestar depoimento. Mas, o delegado garante que as investigações vão continuar. "A polícia vai dar sequência à investigação para se comprovar se outras famílias estão passando ou não por essa situação. Independentemente ou não dela querer dar prosseguimento, precisamos fazer essa apuração. É o nosso dever. Tem ainda o caso do furto da casa dela, que ocorreu dias antes e depois a violação do domicílio", afirmou.O delegado reforça que a polícia somente tomou conhecimento de outros casos pela imprensa. E ressalta que os moradores que estão passando pela mesma situação, devem registrar o boletim de ocorrência para saber o quantitativo de pessoas afetadas e certificar se é ação de alguma quadrilha preparada para cometer esse tipo de crime."Precisamos ter o conhecimento, a informação necessária, para se fazer um serviço para dar paz as pessoas que moram nesses locais. Ela denunciando, é uma coisa visível. Você vai detectar no local. Vai chegar lá e verificar se houve violação, se tem a documentação, se a pessoa não está lá de boa fé. Muita coisa deve ser analisada. Se foi expulso ou se não estava morando no local. Se ela não comprou o apartamento e a ação de um estelionatário. A gente tem que fazer essa apuração também. É um caso que requer uma investigação criteriosa para não expor pessoas que não tenham praticado crime algum", explicou.As denúncias podem ser feitas por telefone, anonimamente, para o número 181. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18h, as denúncias podem ser feitas na Delegacia Distrital de Novo México, que responde pela região de Jabaeté e Grande Terra Vermelha. Após esse horário, fins de semana e feriados, as denúncias podem ser realizadas no plantão da Delegacia Regional de Vila Velha. As investigações em caso de flagrante são concluídas em 10 dias. Caso contrário, elas são realizadas em 30 dias, podendo ser prorrogada por mais tempo.