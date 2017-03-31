Um macaco foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o motorista Antônio Ribeiro, que mora ao lado do terreno onde o bicho foi encontrado, a população do bairro está apreensiva pelo medo de que o animal tenha morrido por febre amarela.
Segundo Antônio Ribeiro, o macaco foi encontrado por uma moradora do bairro que chamou os vizinhos para ver o animal. De acordo com o motorista, o bicho estava despelado nas costas.
Morador encontra macaco morto ao lado de casa em Cariacica
Antônio também contou que, no bairro onde mora, é comum ver macacos como o que foi encontrado. Segundo o morador de Nova Rosa da Penha, o bicho era um sagui. Ele também disse que há matas próximo da casa onde mora com a família.
A apreensão dos moradores do bairro cariaciquense é compartilhada por Antônio, que conta que a mãe dele ainda não conseguiu se vacinar porque é diabética. “A minha mãe, por exemplo, é diabética e não conseguiu ser vacinada porque ela precisa de laudo do médico.
De acordo com Antônio Ribeiro, essa não é a primeira vez que um macaco é encontrado morto perto da casa dele. “Esse é o segundo que apareceu. Mais para baixo de onde eu moro, um vizinho também encontrou um macaco, mas ele jogou fora e não divulgou nada”, contou.
A prefeitura de Cariacica informou que a coordenação de Vigilância Ambiental e Proteção Animal do município recolheu o macaco encontrado em Nova Rosa da Penha.
A prefeitura também recomenda que Caso os cidadãos encontrem outros macacos mortos em Cariacica, a coordenação de Vigilância Ambiental e Proteção Animal pode ser acionada pelo telefone 3354-5600, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
Cariacica é o primeiro município da Grande Vitória com registro de morte por febre amarela silvestre. Alcides da Silva Pena, de 65 anos, era aposentado e morava em São João Batista. O idoso morreu no dia 13 de março, no Hospital das Clínicas, onde estava internado desde o dia 8 do mesmo mês.