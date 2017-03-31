Um macaco foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o motorista Antônio Ribeiro, que mora ao lado do terreno onde o bicho foi encontrado, a população do bairro está apreensiva pelo medo de que o animal tenha morrido por febre amarela.

Segundo Antônio Ribeiro, o macaco foi encontrado por uma moradora do bairro que chamou os vizinhos para ver o animal. De acordo com o motorista, o bicho estava despelado nas costas.

Your browser does not support the audio element. Morador encontra macaco morto ao lado de casa em Cariacica

Antônio também contou que, no bairro onde mora, é comum ver macacos como o que foi encontrado. Segundo o morador de Nova Rosa da Penha, o bicho era um sagui. Ele também disse que há matas próximo da casa onde mora com a família.

A apreensão dos moradores do bairro cariaciquense é compartilhada por Antônio, que conta que a mãe dele ainda não conseguiu se vacinar porque é diabética. “A minha mãe, por exemplo, é diabética e não conseguiu ser vacinada porque ela precisa de laudo do médico.

De acordo com Antônio Ribeiro, essa não é a primeira vez que um macaco é encontrado morto perto da casa dele. “Esse é o segundo que apareceu. Mais para baixo de onde eu moro, um vizinho também encontrou um macaco, mas ele jogou fora e não divulgou nada”, contou.

A prefeitura de Cariacica informou que a coordenação de Vigilância Ambiental e Proteção Animal do município recolheu o macaco encontrado em Nova Rosa da Penha.

A prefeitura também recomenda que Caso os cidadãos encontrem outros macacos mortos em Cariacica, a coordenação de Vigilância Ambiental e Proteção Animal pode ser acionada pelo telefone 3354-5600, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.