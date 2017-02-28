Nesta terça-feira (28) foi confirmada a primeira morte por
, em Vitória. O personal treiner Patrick Lethieri Schuckert, de 31 anos, começou apresentar sintomas da doença depois de ter viajado para região serrana do Espírito Santo, na semana passada.
Segundo o médico João Vítor Scardini, primo da vítima, Patrick viajou no dia 19 de fevereiro para Pedra Azul, em Domingos Martins, para comemoração familiar, quando retornou à capital começou apresentar febre alta, chegou a procurar atendimento médico, mas o caso foi tratado como dengue.
Morador de Vitória morre de febre amarela na Paraíba
Como tinha passagem comprada para João Pessoa, na Paraíba, o personal viajou com a família, mas o quadro clínico se agravou e Patríck morreu nesta segunda-feira (27). “Esse quadro piorou, na sexta-feira (24) ele teve uma piora súbita, foi para um hospital particular de lá e acabou morrendo”, relata o primo.
A prefeitura de Vitória confirmou a morte do primeiro morador da cidade com a doença. Mas destacou que Patrick não foi infectado na cidade. Com a confirmação do caso, a prefeitura vai reforçar a vacinação em Jardim da Penha, bairro do morador.
O diretor de marketing da Associação Turística de Pedra Azul e Região, Antônio Carlos de Almeida, repudiou a informação de que o professor tenha sido picado na região Serrana, classificando a afirmação como descabida. O diretor classificou o posicionamento da prefeitura da capital como uma transferência de responsabilidade e ponderou que macacos foram encontrados mortos na Grande Vitória, por isso não é possível precisar onde o personal contraiu a doença.