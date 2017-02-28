Nesta terça-feira (28) foi confirmada a primeira morte por

, em Vitória. O personal treiner Patrick Lethieri Schuckert, de 31 anos, começou apresentar sintomas da doença depois de ter viajado para região serrana do Espírito Santo, na semana passada.

Segundo o médico João Vítor Scardini, primo da vítima, Patrick viajou no dia 19 de fevereiro para Pedra Azul, em Domingos Martins, para comemoração familiar, quando retornou à capital começou apresentar febre alta, chegou a procurar atendimento médico, mas o caso foi tratado como dengue.

Your browser does not support the audio element. Morador de Vitória morre de febre amarela na Paraíba

Como tinha passagem comprada para João Pessoa, na Paraíba, o personal viajou com a família, mas o quadro clínico se agravou e Patríck morreu nesta segunda-feira (27). “Esse quadro piorou, na sexta-feira (24) ele teve uma piora súbita, foi para um hospital particular de lá e acabou morrendo”, relata o primo.

A prefeitura de Vitória confirmou a morte do primeiro morador da cidade com a doença. Mas destacou que Patrick não foi infectado na cidade. Com a confirmação do caso, a prefeitura vai reforçar a vacinação em Jardim da Penha, bairro do morador.