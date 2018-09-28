Morada da Barra: Famílias serão transferidas na próxima semana

Pertences de famílias que estão alojadas na escola Darcy Ribeiro, em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

As famílias retiradas de um terreno no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, no último dia 18, e que estão alojadas na escola Darcy Ribeiro, no mesmo bairro, serão transferidas para o prédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Morada da Barra na próxima terça-feira (2), segundo a Prefeitura de Vila Velha.

A expectativa era que as famílias pudessem se mudar para as instalações do Cras nesta sexta-feira (28). No entanto, no local, é perceptível que ainda faltam intervenções para que o local esteja apto a receber moradores. No lugar das janelas, por exemplo, há apenas esquadrias, mas não há vidros. Pelo lado de fora, não foi feita pintura do prédio.

Prédio do Cras de Morada da Barra ainda em obras Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Enquanto isso, as famílias que estão alojadas na escola Darcy Ribeiro reclamam que está difícil viver no lugar. Há locais em que se misturam móveis, eletrodomésticos, colchões, pertences pessoais e as famílias. Segundo pessoas que não quiseram se identificar, todos dormem juntos em uma sala e, durante a noite, é difícil descansar.

Uma das moradoras, que não quis se identificar, também afirma que há temor de famílias de Morada da Barra de ir para o Cras, que fica próximo do bairro Jabaeté. Segundo moradores, há rivalidade entre criminosos dos dois bairros. “A gente tem receio porque já aconteceu várias vezes de pessoas daqui de Morada da Barra irem para lá e eles quererem, por exemplo, raspar a cabeça de mulheres ou até mesmo fazer ameaças”, contou.

Pertences de famílias que estão alojadas em escola Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que “o prefeito Max Filho visitará na próxima segunda-feira (1), às 9h, as obras de construção do Cras de Morada da Barra, para onde serão levadas as 19 famílias que estão alojadas na escola Darcy Ribeiro.