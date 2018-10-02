Morada da Barra: famílias deixam escola e são levadas para Cras

Morada da Barra: famílias deixam escola e se mudam para o Cras Crédito: Eduardo Dias

As famílias retiradas de um terreno em Morada da Barra, que estavam abrigadas em uma escola pública de Vila Velha, mudaram-se, na manhã desta terça-feira (2), para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no mesmo bairro. As famílias passaram vários dias na escola após uma ação de reintegração de posse na área que residiam. As casas foram demolidas e muitas famílias não tinham outro abrigo.

O secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, afirmou que o grupo de 19 famílias tem 71 pessoas. As dependências do Cras foram reformadas e, agora, foram instalados quartos com beliche, banheiros e cozinha coletiva. O segundo andar do prédio foi disponibilizado para guardar móveis e pertences dos moradores. Não existe um prazo estimado para que as famílias fiquem no local, mas o secretário explicou que a prefeitura estuda alternativas de novas moradias para o grupo.

"Essa é a solução de momento, em função da contingência do momento. Oficiamos ao Governo do Estado um pedido de auxílio nesse processo, há um aceno na possibilidade de aluguel social para essas famílias. Também tem a habilitação do município, junto ao Ministério das Cidades, para a implantação de 448 habitações populares nessa região de Vila Velha", disse o secretário.

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FAMÍLIA

Wanderson Nascimento Martins, 25, é auxiliar de serviços gerais e mudou-se para o Cras junto com a esposa e mais duas filhas - uma menina de cinco e outra de dois anos. Ele tem esperança que a estadia no local não seja tão longa.

"Foi tranquilo, está bom o espaço. Dá para ficar o bom tempo, mas temos que ver quanto tempo vamos ficar aqui, para mudar para a casa da gente. Eles dizem que vão dar (uma nova casa). Enquanto isso, estamos esperando", opinou o morador.

Francisco Mariano da Silva, de 57 anos, mora com a nora e dois netos. O aposentado também diz que a estrutura provisória do Cras não é a ideal para que a família more por muito tempo.

"Não é a estrutura que nós queremos, mas, como é uma coisa provisória, está bom. Pelo menos cada um tem o seu quarto. Nós não queremos ficar muito tempo aqui, para nós é muito difícil", disse o aposentado.

ESCOLA