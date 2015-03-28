Neste sábado (28) quando os relógios marcarem 20h30 três monumentos de Vitória vão ficar completamente apagados durante uma hora. O objetivo é chamar a atenção dos moradores sobre os efeitos do aquecimento global. Reconhecida como a maior campanha ambiental do mundo, a “Hora do Planeta” é organizada pela WWF-Brasil. No ano passado, o ato mobilizou162 países e sete mil cidades.Na capital capixaba, o Palácio Municipal, a Pedra do Penedo e as torres de Jesus de Nazareth foram os locais escolhidos para participar do evento. A Hora do Planeta é realizada simultaneamente em várias cidades. Esta é a segunda vez que Vitória participa da ação, de acordo com o subsecretário de Transporte, trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), José Eduardo de Oliveira.

Your browser does not support the audio element. Monumentos de Vitória às escuras na noite deste sábado

“A prefeitura participa da Hora do Planeta deste o ano passado. Este ano, principalmente por conta da escassez dos recursos hídricos, é uma forma do município manifestar a sua preocupação e propor ações que venha reduzir o consumo de energia e e incentivar que cada cidadão adote essa postura e apoie essa campanha”, contou à Rádio CBN.