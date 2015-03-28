Neste sábado (28) quando os relógios marcarem 20h30 três monumentos de Vitória vão ficar completamente apagados durante uma hora. O objetivo é chamar a atenção dos moradores sobre os efeitos do aquecimento global. Reconhecida como a maior campanha ambiental do mundo, a “Hora do Planeta” é organizada pela WWF-Brasil. No ano passado, o ato mobilizou162 países e sete mil cidades.Na capital capixaba, o Palácio Municipal, a Pedra do Penedo e as torres de Jesus de Nazareth foram os locais escolhidos para participar do evento. A Hora do Planeta é realizada simultaneamente em várias cidades. Esta é a segunda vez que Vitória participa da ação, de acordo com o subsecretário de Transporte, trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), José Eduardo de Oliveira.
Monumentos de Vitória às escuras na noite deste sábado
“A prefeitura participa da Hora do Planeta deste o ano passado. Este ano, principalmente por conta da escassez dos recursos hídricos, é uma forma do município manifestar a sua preocupação e propor ações que venha reduzir o consumo de energia e e incentivar que cada cidadão adote essa postura e apoie essa campanha”, contou à Rádio CBN.
Cidade sustentávelO subsecretário diz a prefeitura trabalha para tornar a cidade mais sustentável. Como exemplo, José Eduardo cita a substituição das lâmpadas dos postes públicos.“Já começamos a substituir em alguns bairros a lâmpada de vapor de sódio, que são aquelas amarelas, com alto consumo de energia, por lâmpadas de LED. A lâmpada LED é mais eficiente, consome menos energia e a durabilidade dela é maior”, explicou.Essa substituição, também deveria ser feita nas residências, na avaliação do subsecretário. Além de ter um baixo consumo de energia, a lâmpada de LED é ecologicamente correta. “Quem puder faça isso em suas residências. Quando você substituiu a lâmpada incandescente ou fluorescente por uma de LED, você está economizando energia”, disse.Atualmente, os servidores municipais são incentivados a reduzir o consumo de água e energia elétrica nos prédios públicos. Eles foram orientados a desligar os computadores e as lâmpadas ao fim do expediente. O subsecretário José Eduardo acrescentou que torneiras com temporizadores serão instaladas nos banheiros.