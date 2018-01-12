Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CARNAVAL DE VITÓRIA

Montagem das estruturas para desfile está adiantada, garante Liga

Liga do grupo especial garante que estará tudo pronto para os desfiles no Sambão do Povo

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 20:19

Publicado em 

12 jan 2018 às 20:19
sambão do povo Crédito: Lara Rosado
A 20 dias do Carnaval de Vitória, a preparação para a festa está adiantada, tanto na montagem das estruturas no Sambão do Povo quanto na venda de ingressos. A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) garante que tudo estará pronto para a folia e que todas as agremiações estão trabalhando intensamente para os desfiles.
Os ingressos são vendidos em casas lotéricas de todo o país. Os preços das entradas para as arquibancadas nos desfiles de sábado custam R$70 a inteira e R$ 35 a meia entrada.
De acordo com o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, restam apenas dois camarotes individuais à venda. Até a última semana, dois mil ingressos de arquibancada foram vendidos. Na próxima semana, começa a venda para os camarotes coletivos.
Sarmento garantiu que, apesar de disputas pela gestão do Sambão do Povo durante o carnaval, não há riscos de que isso comprometa o carnaval. “Não tenham dúvidas de que teremos um grande desfile mais uma vez.” 
 
Há uma divergência entre as agremiações que fazem parte do grupo de acesso e que compõem a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses). Na próxima terça-feira (16), haverá uma assembleia para decidir sobre a permanência do atual presidente dessa liga, Jadilson Damaceno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados