Montagem das estruturas para desfile está adiantada, garante Liga

sambão do povo Crédito: Lara Rosado

A 20 dias do Carnaval de Vitória, a preparação para a festa está adiantada, tanto na montagem das estruturas no Sambão do Povo quanto na venda de ingressos. A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) garante que tudo estará pronto para a folia e que todas as agremiações estão trabalhando intensamente para os desfiles.

Os ingressos são vendidos em casas lotéricas de todo o país. Os preços das entradas para as arquibancadas nos desfiles de sábado custam R$70 a inteira e R$ 35 a meia entrada.

De acordo com o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, restam apenas dois camarotes individuais à venda. Até a última semana, dois mil ingressos de arquibancada foram vendidos. Na próxima semana, começa a venda para os camarotes coletivos.

Sarmento garantiu que, apesar de disputas pela gestão do Sambão do Povo durante o carnaval, não há riscos de que isso comprometa o carnaval. “Não tenham dúvidas de que teremos um grande desfile mais uma vez.”