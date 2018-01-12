Montagem das estruturas para desfile está adiantada, garante Liga

A 20 dias do Carnaval de Vitória, a preparação para a festa está adiantada, tanto na montagem das estruturas no Sambão do Povo quanto na venda de ingressos. A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) garante que tudo estará pronto para a folia e que todas as agremiações estão trabalhando intensamente para os desfiles.
Os ingressos são vendidos em casas lotéricas de todo o país. Os preços das entradas para as arquibancadas nos desfiles de sábado custam R$70 a inteira e R$ 35 a meia entrada.
De acordo com o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, restam apenas dois camarotes individuais à venda. Até a última semana, dois mil ingressos de arquibancada foram vendidos. Na próxima semana, começa a venda para os camarotes coletivos.
Sarmento garantiu que, apesar de disputas pela gestão do Sambão do Povo durante o carnaval, não há riscos de que isso comprometa o carnaval. “Não tenham dúvidas de que teremos um grande desfile mais uma vez.”
Há uma divergência entre as agremiações que fazem parte do grupo de acesso e que compõem a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses). Na próxima terça-feira (16), haverá uma assembleia para decidir sobre a permanência do atual presidente dessa liga, Jadilson Damaceno.