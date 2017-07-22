Monitoramento de tartarugas vai gerar empregos para pescadores

Pontal do Ipiranga: um dos pontos monitorados Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

O trabalho de monitoramento de tartarugas marinhas no litoral Norte do Estado, entre Aracruz e Conceição da Barra, vai gerar cerca de 40 empregos para trabalhadores ligados a pesca na região. O monitoramento será realizado pela Fundação Renova e pelo Projeto Tamar nos 156 quilômetros de praias entre as duas cidades para avaliar possíveis impactos dos rejeitos do rompimento da barragem da Samarco nas espécies marinhas.

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Os trabalhos começam nos próximos dias e os primeiros resultados serão compartilhados com os órgãos ambientais seis meses após o início do estudo. O levantamento será realizado durante todo o ano e reforçado no período de desova das tartarugas, de setembro a março, quando o monitoramento ocorrerá durante o dia e também no período da noite.

Segundo o líder de Programas Socioambientais da Fundação Renova, Bruno Pimenta, a contratação dos trabalhadores será feita pelo Projeto Tamar, privilegiando quem mora na região. "O projeto Tamar tem como tradição arregimentar mão de obra local porque isso gera oportunidades de emprego e renda para as populações tradicionais, para populações que já conhecem o comportamento dos animais", explica

Serão avaliados aspectos como reprodução, alimentação e desova, por exemplo, para identificar se houve mudanças na dinâmica das tartarugas do litoral capixaba. Por serem espécies ameaçadas de extinção, elas podem ser mais sensíveis a mudanças no ambiente. Pimenta diz que a costa capixaba é uma importante área para a reprodução do animal

"Essa faixa de costa do Espírito Santo é um dos principais pontos de reprodução de tartarugas marinhas de duas espécies, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga de couro. Além disso, é uma importante área de alimentação da tartaruga verde", reforça.