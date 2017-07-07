Modelo atual do Fies é insustentável, diz Sinepe

Estudante acessa o site do Fies para conferir a liberação da renovação do contrato para o segundo semestre Crédito: Guilherme Ferrari

O presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe) e da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENAP), Antônio Eugênio Cunha, avaliou como positivas as mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) anunciadas pelo Governo Federal.

Para ele, a alteração é um indicativo de sobrevivência do programa que vem reduzindo drasticamente o número de contratos desde 2014. Só no Espírito Santo, a redução foi de mais de 80% nos últimos três anos.

Duas das mudanças que serão implantadas pelo Ministério da Educação são para combater a inadimplência do programa que chegou a 46,5%, quando se consideram contratos com parcela em atraso de pelo menos um dia.

Antônio Eugênio diz que o modelo atual do Fies é insustentável. Para ele, se o Governo não mudasse o programa, o Fies correria risco de acabar por conta dos altos índices de inadimplência.

"A inadimplência que se esperava de no máximo 10%, chegou a quase 50%. O modelo atual, se continuar assim, tem tudo para acabar, trazendo um prejuízo fiscal para o Brasil enorme", comenta o representante sindical.

Uma delas é a criação de um fundo garantidor com participação maior das instituições de ensino. A outra é que, a partir de 2018, os estudantes que fecharem contratos com o Fies terão que pagar o dinheiro do empréstimo com desconto automático na folha de pagamento após concluírem o curso e conseguirem emprego. Atualmente, o aluno tem um prazo de carência de 18 meses após a formatura para começar a quitar a dívida.

Nem todo mundo, entretanto, pensa assim como o representante do sindicato. O universitário Matheus Knidel, que tem contrato com o Fies desde 2014, considera que um estudante não está preparado para começar a arcar com a dívida logo depois da formatura.

"Sair da faculdade, ter uma estabilidade e conseguir arcar com as despesas é uma tarefa muito difícil", opina.