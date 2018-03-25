Missa de Ramos abre Semana Santa e lota Catedral de Vitória

Catedral de Vitória lotada Crédito: Caíque Verli

A celebração da Missa de Ramos abriu a semana da Páscoa e lotou de fiéis a Catedral Metropolitana de Vitória, na manhã deste domingo (25). Os católicos rezaram pelo fim da violência e por mais paz no Estado.

A celebração teve início às 8 horas da manhã, em frente à antiga Assembleia Legislativa, na Cidade Alta. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão até a Catedral.

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A tradição reuniu crianças, adultos e idosos, que carregavam ramos em busca da bênção.

A pequena Alice, de 6 anos, estava com o pai Admilson Silva, que é motorista. Admilson disse que leva a filha desde quando ela era bebê para ensiná-la a rezar por mais paz no mundo.

"A gente tem que buscar paz porque nós precisamos de muita paz. O mundo hoje está muito violento. (A filha) ela tem que começar desde criança a participar das celebrações", comentou o pai.

Foi assim como Alice que a aposentada Idair de Sousa começou a frequentar a bênção de Ramos, celebração que ela participa há mais de 60 anos.

"É uma missa animada, dá para gente ficar à vontade. Está linda, muito maravilhosa, muito festiva", comenta Idair.

Para a dona de casa Maria Lúcia Cordeiro, de 58 anos, a Semana Santa é um período para se aproximar de Deus. "Muito lindo, muito bonito. É uma representação de fé. É um jeito da gente chegar mais perto de Deus, recordar tudo que ele fez por nós", se emociona.