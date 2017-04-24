Missa das Pastorais Sociais encerra celebrações no Campinho do Convento

A missa das Pastorais Sociais encerrou as celebrações no Campinho do Convento em comemoração a Festa da Penha 2017. O último dia do Oitavário teve a participação de nove pastorais: da Criança; Pessoa Idosa; Saúde; Carcerária; Migratória; Sobriedade; Povo de Rua e Operária.
Missa das Pastorais Sociais encerra celebrações na Campinho do Convento
A celebração foi presidida pelo padre Anderson Teixeira, que também é coordenador da Pastoral Carcerária. Durante a homilia, o padre ressaltou os trabalhos realizados pela pastoral social e a importância deles na sociedade.
A missa das Pastorais Sociais é a última celebração dentro dos festejos da Festa da Penha realizada no Campinho e antecede a missa de encerramento do evento, que acontece no Parque da Prainha.
Os fiéis lotaram o Campinho e acompanharam a missa debaixo de chuva em alguns momentos. Momentos antes da celebração, houve a Romaria das Bandas de Congo. Diversas bandas subiram a ladeira do Convento cantando e tocando seus instrumentos.