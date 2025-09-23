Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Especiais
  • Reportagens
  • Mirins hoje, líderes amanhã! As vivências do cooperativismo no dia a dia de alunos de 11 a 15 anos do ES
Reportagem Especial

Mirins hoje, líderes amanhã! As vivências do cooperativismo no dia a dia de alunos de 11 a 15 anos do ES

Ouça a experiência e o aprendizado que esses adolescentes levarão para suas vidas pessoais e profissionais

Publicado em 23 de Setembro de 2025 às 19:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 set 2025 às 19:26
Alunos da Cooperjetibá, em Santa Maria de Jetibá, a primeira Cooperativa Mirim fundada no Espírito Santo, em 2 de outubro de 2018
Alunos de 2025 da Cooperjetibá, em Santa Maria de Jetibá, a primeira Cooperativa Mirim fundada no Espírito Santo, em 2 de outubro de 2018 Crédito: Instagram @cooperjetiba
Crescimento de forma coletiva, desenvolvimento de lideranças e protagonismo. Escolas no Espírito Santo estão inserindo o cooperativismo no dia a dia de alunos entre 11 e 15 anos de idade. Você pode até achar que é cedo, mas eles mostram que não necessário esperar a vida adulta para entender a melhor maneira de conviver com os colegas da escola, a família em casa e na sociedade à sua volta. Um amadurecimento que vem do aprendizado de que como é o funcionamento de uma cooperativa. Cooperação! Substantivo feminino; ação de cooperar, auxiliar, colaborar, ajudar; contribuir. É esse o objetivo do programa Cooperativas Mirins, do Sistema OCB/ES, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, em parceria com o Sicoob ES, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil no Espírito Santo.
Por enquanto, são 10 Cooperativas Mirins, distribuídas de Norte a Sul do Estado, implantadas em escolas municipais, estaduais, particulares e cooperativas educacionais, com mais de 500 jovens envolvidos. Eles trabalham com seus “objetos de aprendizado”, produtos, que são feitos e vendidos por eles! Tem chup-chup gourmet, cookies, brigadeiro, palha italiana, sabonetes, entre outros. Os próprios alunos assumem papéis de dirigentes e associados, aprendendo na prática como funciona uma cooperativa. Nessa reportagem especial, você conhecerá adolescentes que provam que fazer parte e estar à frente de uma Cooperativa Mirim dá certo, sim!
ESPECIAL PATRICIA VALLIM - COOPERATIVAS MIRINS  - 2025
Vale destacar que a ONU decretou que 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas em reconhecimento ao papel do setor no desenvolvimento econômico e social das comunidades. E o interesse desses adolescentes no cooperativismo segue uma tendência que mostra o aumento da participação dos mais novos no setor. No Espírito Santo, segundo o Censo Cooperativista 2025, do Sistema OCB, houve um crescimento na participação de jovens: entre 2023 e 2024, o número de cooperados com até 29 anos deu um salto de 32%, passando de 155 mil para 205 mil pessoas nessa faixa etária.
Alunos de 2025 da Cooperativa Mirim CoopUnião, dentro da Coopesg - Cooperativa Educacional de São Gabriel da Palha
Alunos de 2025 da Cooperativa Mirim CoopUnião, dentro da Coopesg - Cooperativa Educacional de São Gabriel da Palha, na Feira de Agronegócios da Cooabriel com o governador do ES Renato Casagrande Crédito: Instagram @coop_uniao
Alunos de 2025 da Cooperativa Mirim CoopSaber, dentro da Coopceducar - Cooperativa Regional de Educação e Cultura, em Venda Nova do Imigrante
Alunos de 2025 da Cooperativa Mirim CoopSaber, dentro da Coopceducar - Cooperativa Regional de Educação e Cultura, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Professora e Orientadora Rafaela Caliman - Instagram @coopsaberoficial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados