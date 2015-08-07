Ministro recua em assinatura de porto barrado pelo Ibama no Espírito Santo

A pauta da vinda do ministro dos Portos, Edinho Araújo, ao Espírito Santo nesta sexta-feira (06), não saiu do papel. O governo federal recuou na assinatura da autorização de um novo Terminal de Uso Privado (TUP) de carga geral, em Aracruz. O empreendimento é da empresa Nutripetro. O recuo foi estratégico: o anúncio do ministro seria em cima de um projeto que teve o local da sua construção barrado pelo Ibama.

O parecer do instituto sobre o Estudo de Impacto Ambiental do terminal, emitido em dezembro do ano passado, deixa claro que "a construção do terminal portuário não é apropriada por pelo menos dois motivos”: impactos socioambientais que podem ser causados às comunidades indígenas da região e também por ameaçar a reprodução e o desenvolvimento das tartarugas marinhas.

Em coletiva de imprensa nesta sexta, realizada no Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual, o ministro titubeou ao ser questionado sobre o porquê da mudança de planos. "Há um interesse. Eu recepciono todos os interesses privados em construção de portos. Nós estamos analisando as condições, os investimentos a serem feitos. A segunda fase é o interessado mostrar as licenças ambientais, porque todo procedimento passa por estudos econômicos, financeiras e ambientais. Uma fase que compete ao empreendedor e o órgão competente", afirmou.

Obras

Algumas construções já foram realizadas na área. Elas são referentes às atividades de pátio de estocagem e terraplanagem, liberadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz, em 2007. Entretanto, até o momento, a Nutripetro não possui licença ambiental do Ibama.

O investimento do empreendimento, segundo a Secretaria da dos Portos, será de R$ 279 milhões. Mas, o valor divulgado não bate com o apresentado pelo próprio empreendedor no Estudo de Impacto Ambiental do Ibama, de R$ 347,3 milhões.

O TUP da Nutripetro atenderia às demandas de serviços na área de logística, especialmente relacionadas ao escoamento de cargas, como pedras ornamentais e no apoio logístico às plataformas offshore (alto-mar).